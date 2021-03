Desde Madrid, Ale Capetillo le desea felices 21 a su ‘bestie’ Nicole Peña Pretelini

Fue a finales de enero pasado cuando Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo viajó a España para cumplir con su agenda de trabajo en Madrid. Desde entonces se ha mantenido muy comunicada con sus seres queridos en México, mientras que con sus seguidores lo hace a través de redes sociales donde hace unas horas utilizó varias de sus historias para acortar la distancia y desearle un feliz cumpleaños a una de sus mejores amigas, nada más y nada menos, que Nicole Peña, hija menor de Enrique Peña Nieto y la fallecida Mónica Pretelini. La influencer utilizó varias imágenes de uno de sus viajes a la playa para ilustrar su felicitación de cumpleaños a Nicole quien también recibió un amoroso mensaje de su hermano Alejandro Peña Pretelini.

Debido a que las jóvenes son de la misma edad, sus caminos se cruzaron en el colegio, a partir de ahí, Ale y Nicole no se han soltado y ahora que han comenzado a crecer, aunque ya no asisten a la misma escuela continúan tan unidas como siempre, a pesar de la distancia pues, aunque Ale se encuentra en Madrid, no olvidó el cumpleaños de su mejor amiga a quien le escribió: “Muchísimas felicidades a mi hermana. Gracias por ser la persona tan especial que eres”, escribió la hija de Biby quien compartió varias fotos inéditas de su amistad con Nicole a quien en las fotos vemos muy divertida a su lado.

En las imágenes ambas dan lecciones de estilo en sus atuendos más playeros. A tenor de las fotos, fueron captadas en 2019, ya que en las instantáneas Nicole aparece luciendo el collarín que utilizó a inicios de aquel año luego de que sufriera un accidente esquiando en la nieve con su familia. También agregó otra selfie que ya había compartido en el pasado donde se ven muy sonrientes en un recorrido en auto. Conmovida por el gesto de su amiga, la cumpleañera compartió todas las historias en su perfil donde también compartió las otras felicitaciones que le han hecho llegar a través de esta red social.

Cabe destacar que una de las fotos que Ale utilizó para celebrar a Nicole fue la que la cumpleañera utilizó en noviembre pasada para desearle un feliz cumpleaños a Capetillo quien a finales de 2020 también llegó a los 21 años. La publicación de Ale provocó, no sólo la reacción de su amiga, también la de su hermana Ana Paula Capetillo quien bromeó con la forma en la que llamó a Nicole: “Tu hermana soy yo, quieras o no”, le escribió en un mensaje directo que Ale compartió con sus seguidores acompañados de varios emojis de risas.

La felicitación de su hermano Alejandro

A través de Instagram, Nicole también recibió una cariñosa felicitación de su hermano mayor, Alejandro quien, también utilizó una historia en esta red social para escribirle: “¡Feliz cumpleaños gordita! Te amo. Sigue siendo así de feliz siempre. Eres mi vida”. El hijo del expresidente Enrique Peña Nieto acompañó este texto de una imagen al lado de sus dos hermanas, Paulina, la mayor y Nicole, la pequeña, quien sin duda es la consentida del hogar del político quien, durante sus años como Presidente de la República siempre la felicitó públicamente, situación que ha cambiado tras su salida del poder, pues ahora ha preferido mantenerse alejado de las redes sociales.