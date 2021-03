Odalys Ramírez y Pato Borguetti celebran 10 años del inicio de su historia de amor

Para Odalys Ramírez y Pato Borghetti cada 28 de febrero es un día de celebración. Y es que es en esta fecha cuando la pareja de famosos celebra por todo lo alto el aniversario del inicio de su historia de amor. En esta ocasión, la celebración ha sido doble pues celebran sus primeros 10 años de estar juntos, esta vez en compañía de sus dos hijos Gia y Rocco, quienes se han convertido en el centro de su atención. Como era de esperarse, la pareja ha celebrado con mucha emoción esta ocasión tan especial, dedicándose unas lindas palabras a través de sus redes sociales y pasando una tarde muy relajada en compañía de sus pequeños.

Desde las primeras horas de este domingo, Odalys compartió una serie de fotografías tomadas por el hermano de su marido, en las que se le puede ver caminando por la orilla del mar, tomada de la mano de Patricio, muy enamorada. Junto a las románticas postales tomadas justo al atardecer, la presentadora de Cuéntamelo Ya! escribió un emotivo mensaje para su amado. “Tengo tanto que agradecer a la vida por ponerte en mi camino. No sé qué hubiera pasado si nuestras vidas no se hubieran cruzado. Solo sé que no sería tan feliz. Tu amor leal, completo, pacifico, generoso… Gracias por estar en mi vida, acompañarme a cada paso, abrazarme, cuidarme, procurarme, respetarme e impulsarme. Gracias por hacerme reír hasta en las situaciones más dolorosas. Que super equipo hemos formado. Me siento tan orgullosa de ti, de mí, de nuestra familia. ¡Felices 10 años amor de mi vida! Gracias por este amor bonito…”, compartió de lo más enamorada.

Por su lado, Patricio compartió una fotografía de la misma sesión en la playa que el hermano del también cantante tomó y junto a ella escribió un romántico mensaje en el que dejó ver su lado más sensible. “¡10 años del más grande amor @odalysrp! De mucha magia y pasión, de reírnos juntos todos los días, de cuidarnos, de admirarnos, de hablar el mismo idioma a la hora de resolver problemas, algo que ha sido clave en nuestra relación, porque no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero hasta en las peores. Te quiero siempre en mi equipo. Me haces querer ser mejor siempre, y por eso siempre te digo que lo que tenemos es un unicornio, parece irreal y mágico, ¡pero lo tenemos! ¡Te amo para siempre!”, compartió el intérprete.

En Instagram Stories, la pareja compartió algunos vistazos de cómo fue que celebraron este día tan especial, dejando ver que tuvieron un domingo muy casual y relajado, dando algunos paseos en bicicleta, paseando por un parque en donde alimentaron patos, para después disfrutar de una deliciosa parrillada casera, una de las actividades favoritas de esta familia.

¿Ya se casaron?

Aunque Odalys Ramírez y Pato Borghetti llevan un tiempo comprometidos, hasta ahora no se ha dado la oportunidad de que la pareja llegue al altar. Sin embargo, hace unos meses los presentadores tuvieron que aclarar el estatus de su relación, luego de que sus seguidores notaran que Ramírez llevaba dos anillos en el mismo dedo, lo que hizo que comenzaran a surgir algunos rumores y especulaciones sobre su boda. Ante la insistencia de sus fans, ambos decidieron aclarar la situación con total apertura. “La verdad todavía no (nos hemos casado), me está presionando para que le dé un tercer anillo, el segundo se lo regalé el 14 de febrero, es un setting…”, dijo sonriente el también actor en un video que compartieron en Instagram Stories, siempre transparente al resolver las dudas ligadas a su vida personal, como lo ha hecho en más de una ocasión.

Por supuesto, Odalys decidió intervenir para hacer una precisión sobre el por qué hoy tiene dos anillos de compromiso, los cuales ha presumido muy orgullosa. “Porque el que me dio de compromiso me quedaba grande, entonces con este como que amarró…”, aseguró, refiriéndose al tamaño de la sortija.

