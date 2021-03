Ellos fueron los ganadores de los Golden Globes

Si el año pasado se daba un vistazo a los cambios que las entregas de premios sufrirían con los Emmy, que suelen llevarse a cabo en septiembre, ésta es la primera vez que la temporada de premios al completo se llevará a cabo de forma remota. Con el banderazo inicial a la red carpet season, los Golden Globes han marcado la pauta de lo que podemos esperar para el resto de las premiaciones. Tal como se prometió, la entrega se llevó a cabo desde las dos ciudades emblemáticas de Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York. Tina Fey y Amy Poehler volvieron al show que conquistaron hace algunos años, en un año muy complicado. Los invitados se encontraban desde distintos puntos del mundo luciendo sus mejores galas desde las salas de sus casas o cuartos de hotel para poder cumplir con el acto de presencia, mientras que los presentadores sí que estuvieron en los escenarios idénticos. Y aunque el sentimiento fue uno completamente distinto, la emoción no ha quedado fuera. Es así que te presentamos a los ganadores de este año.

TELEVISIÓN:

Mejor actriz en una serie de televisión: musical o comedia

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia

Jason Sudekis – Ted Lasso

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

Josh O’Connor – The Crown

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

Emma Corrin – The Crown

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Mark Ruffalo – I Know This Much is True

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

Mejor serie dramática de televisión

The Crown

Mejor serie limitada de televisión o película para televisión

The Queen's Gambit

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión

Gillian Anderson - The Crown

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión

John Boyega – Small Axe

Mejor serie de televisión: musical o comedia

Schitt’s Creek

CINE:

Mejor película musical o comedia

Borat Subsequent Moviefilm

Mejor película de drama

Nomadland

Mejor película extranjera

Minari

Mejor guion para película

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

Mejor Canción Original – Película

IO SI (Seen) – The Life Ahead

Mejor actriz de reparto en una película

Jodie Foster – The Mauritanian

Mejor actor de reparto en una película

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Mejor película animada

Soul

Mejor actor en una película de drama

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Mejor actriz en una película de drama

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Mejor actriz en una película

Rosamund Pike – I Care A Lot

Mejor actor en una película de musical o comedia

Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm

Mejor director

Chloe Zhao – Nomadland

Mejor banda sonora original

Soul

