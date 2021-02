'Me acaba de confesar que tiene novia', Grettell Valdez revela que se ha estrenado como suegra

Pareciera que fue ayer cuando Grettell Valdez y Patricio Boghetti anunciaban por todo lo alto el nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, ya han pasado más de 12 años desde entonces y muchas cosas han cambiado en la vida de ambos actores, empezando porque cada uno ha rehecho su vida con otras parejas, aunque se han mantenido muy unidos por el pequeño Santino, el hijo que tienen en común y que por cierto, ya ha dejado de ser un niño y se encamina rápidamente a la adolescencia. Prueba de ello es la reciente revelación de la actriz, quien confesó muy emocionada que recién acaba de estrenarse como suegra, pues el pequeño le ha confesado que ¡ya tiene novia!

Así lo confesó Grettell en una reciente entrevista, en la que con toda sinceridad se refirió al nuevo noviazgo de Santino y del cómo se encuentra el pequeño de apenas 12 años con esta nueva experiencia en su vida. "Hace poquito me acaba de confesar que tiene novia, pero no me ha dicho… bueno sí me dijo quién es, pero no puedo decirles quién es", reveló la actriz a los micrófonos del programa Hoy. La artista de 44 años dejó en claro que mantiene una estrecha comunicación con el jovencito, pues incluso le ha pedido algunos consejos sobre sus propias experiencias. "Está muy contento y feliz. Me encanta que me pregunta: 'Mamá, ¿a qué edad fue tu primer novio?', le dije 'creo que estaba en la secundaria, como a los 12 o 13 años'", comentó.

Sobre cómo ha tomado ella esta situación, Grettell se mostró de lo más emocionada, asegurando que le emociona saber que su pequeño se encuentre enamorado, por lo que incluso se pone a pensar en los regalitos que Santino podría darle a su novia. "Yo soy la más alcahueta, soy más barco. De repente ya sabes que te regalan muchísimas cosas, y de repente (le digo) 'eso te lo voy a guardar para que le regales a tu novia', (y él me dice) 'pero ¿dónde la voy a ver si no la puedo ver?'. Bueno, es su novia por lo menos por teléfono", explicó Valdez.

El consejo de Grettell para su hijo al convertirse en adolescente

Grettell Valdez es consciente de que su hijo poco a poco ha ido dejando atrás la infancia y prácticamente ya es un adolescente, una etapa que puede ser un tanto caótica para algunos jóvenes, y también para los papás, aunque al parecer Grettell y su hijo lo han llevado muy bien. “Santino es lo máximo, está dejando al niño y está entrando a la etapa de adolescente. Estoy trabajando y me habla cada cinco minutos… Ya no le gustan las fotos, porque ya creció. Santino entró a secundaria, ya creció mi bebé, les digo que ya no le gusta hacer videos ni fotos…”, compartió durante una reciente charla que sostuvo en redes sociales con sus fans.

De hecho, la actriz compartió el importante consejo que le ha dado a su hijo en esta linda etapa de su vida, la cual se antoja llena de importantes decisiones. “Qué buena pregunta porque lo estoy viviendo con mi hijo, que él obviamente pues lo trae en la sangre (el talento), pero yo el consejo que le doy a mi hijo, ahorita que estudie, que se prepare, que haga una carrera aparte de la actuación. Le que le digo yo a Santino que es momento ahorita de prepararse, de estudiar, yo lo estoy motivando para que haga una carrera y que tenga un plan b, este mundo de la actuación es muy complicado…”, aseguró.

