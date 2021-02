Camila Fernández comparte la primera fotografía que se tomó tras enterarse de su embarazo

La felicidad al interior de la familia Fernández no podría ser más grande. Y es que el próximo mes de abril Camila Fernández y su esposo Francisco Barba se convertirán en padres por primera vez, una noticia que tiene por demás emocionados a todos los miembros de este famoso clan, especialmente al cantante Alejandro Fernández, quien ya cuenta los días para poder tener entre sus manos a su primera nieta. Por su puesto, la futura mamá también se encuentra muy emocionada por experimentar esta nueva etapa en su vida al lado de su marido, pues a pesar de que gran parte de su embarazo lo mantuvo en secreto debido a su delicado estado de salud, luego de haber compartido la noticia con todo el mundo a través de las páginas de ¡HOLA!, la joven intérprete ha querido hacer partícipes a todos sus fans de este gran momento, por lo que con gran ilusión ha compartido la primera fotografía que se tomó una vez que supo que se encontraba embarazada, al tiempo que confirmaba que el nombre de su pequeña será Cayetana, tal y como lo revelaba hace unos días ‘El Potrillo’.

A través de su perfil de Instagram, Camila compartió una fotografía en el que se puede ver a la cantante presumir su vientre -que entonces no daba pistas de que una vida se estuviera formando en su interior-, mientras lo acaricia tiernamente con sus manos. Junto a la imagen compartió un emotivo mensaje de amor para su pequeñita, revelando que fue esa la primera fotografía que se tomó luego de saberse embarazada. “Tu primera foto cuando me enteré que venías a nuestras vidas. Cayetana, te amamos con todo nuestro corazón y te esperamos con ansias locas”, compartió la intérprete, adjuntando también el significado del nombre que ella y su marido han elegido para su primogénita. “Cayetana: fuerte como piedra y protectora”, explicó.

Como era de esperarse, la publicación de la artista se llenó de comentarios de sus fans, quienes no dejaron de enviar sus buenos deseos a los futuros papás, haciéndoles saber lo ansiosos que están por conocer a la pequeñita. Entre los cientos de mensajes de sus seguidores, han resaltado los de algunos miembros de la familia, quienes también mostraron su emoción ante la linda etapa que atraviesa Camila. “Todos la esperamos con ansias, ¡llenos de amor! Las amo Cami y Cayetana”, escribió la futura abuelita, América Guinart. Por su lado, Valentina y América Fernández, hermanas de Camila, también expresaron su felicidad con algunos emojis de corazón.

Sin embargo, el mensaje que más ha llamado la atención fue el de Francisco Barba, quien suele ser un tanto discreto en las redes sociales, pero que no se resisitió al tierno instante que ha compartido su esposa en redes sociales. “Las amo”, escribió el futuro papá de lo más ilusionado, acompañando su mensaje de algunos emojis de caritas con ojos de corazón y ganándose varios likes de parte de los fans de Camila.

Alejandro Fernández, conmovido hasta las lágrimas por el embarazo de su hija

Si bien, el cantante se encuentra por demás ilusionado por recibir a su primera nieta, también ha sido un proceso que ha tenido que trabajar a través de los meses, pues aseguró que era algo que no esperaba, por lo que la noticia lo tomó por sorpresa. "Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta. Fue un paso difícil la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba", reconoció el artista con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, durante una entrevista que sostuvo con Univision. "Pero es lo lindo de poder ser un padre joven... no sé si rompí el récord", comentó con el intérprete de Nube Viajera con una sonrisa en el rostro y recibiendo el apoyo de sus dos hijos, Alex y América, quienes lo tomaron de la mano y sonrieron.

