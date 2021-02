Vanessa Bryant pide que se revele la identidad de los oficiales que difundieron las imágenes del accidente de Kobe

A un año del terrible accidente aéreo que cobró la vida de Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, Vanessa Bryant, viuda del basquetbolista, continúa con su batalla legal en contra de los agentes del condado de Los Ángeles que tomaron y difundieron imágenes del lugar del siniestro y de las víctimas del mismo, por considerar estos actos violatorios de la “decencia humana, el respeto y los derechos de privacidad de las víctimas y sus familias". De hecho, la modelo ha pedido públicamente a la autoridad que sean revelados los nombres de las personas que han sido acusadas por estas faltas y que por cuestiones de privacidad se han mantenido como anónimos.

A través de Instagram Stories, Vanessa compartió un contundente mensaje, en el que instó a las autoridades a hacer públicos los nombres de los acusados en el caso de la difusión de las imágenes del accidente en el que fallecieron su esposo, su hija y siete personas más, tal y como sucede en otro tipo de delitos, en los que este tipo de datos se hacen públicos sin ningún problema. “El departamento del alguacil quiere omitir los nombres de los agentes que tomaron y/o compartieron fotos de mi esposo, mi hija y otras víctimas. Quieren que sus nombres estén exentos del público. Cualquier otra persona que enfrente acusaciones quedaría desprotegida, nombrada y dada a conocer al público. No todas las fuerzas del orden son malas. Los acusados, en este caso en específico, deben rendir cuentas de sus acciones al igual que todos los demás”, expresó la viuda de Bryant este sábado por la tarde.

Con esta petición, los abogados de Vanessa buscan continuar con el proceso en contra de las personas que sean señaladas, luego de que se levantara una demanda en el tribunal federal contra cuatro oficiales y el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y la Oficina del Sheriff, buscando con esto resarcir los daños y perjuicios por negligencia e invasión de la privacidad, luego de que se diera a conocer que oficiales de Calabasas tomaron fotos de los cuerpos de las víctimas que fallecieron en el terrible accidente del 26 de enero de 2020 y las difundieron entre otros compañeros de trabajo, por lo que incluso llegaron a manos de algunos medios de comunicación.

Por su lado, la defensa del condado argumenta que ha procurado mantener los nombres de los acusados en privado para así evitar que las fotos lleguen a internet y los hackers puedan tener acceso a ellas y difundirlas. "No sellar los nombres de los acusados adjuntos aumenta el riesgo de que los piratas informáticos busquen e intenten acceder a los dispositivos de los agentes individuales para localizar fotografías y publicarlas al público. El demandante debería querer sellar por esta misma razón", según cita el diario Los Ángeles Times.

El recuerdo de Kobe y Gianna a un año de su partida

Luchando por lo que considera justo y llena de recuerdos celebró Vanessa este difícil aniversario, en el que ha compartido una tierna carta enviada por una amiga de su hija Gigi en sus redes sociales. Las palabras de la pequeña sin duda han emocionado a la viuda de Kobe, quien no ha dejado de recordarles y de rendirles homenajes a sus seres queridos a lo largo de todo este tiempo. Tal y como sucedió el día de su primer aniversario luctuoso. “Echo mucho de menos a mi niña y a Kob-Kob. Nunca comprenderé por qué les ocurrió esta tragedia a unas personas tan amables e increíbles. No parece real. Kob, lo hicimos muy bien. Gigi, todavía logras que me sienta orgullosa. ¡Te quiero!”, compartió conmovida en aquella ocasión.

