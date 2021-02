'Estoy en shock y devastada', Abigail Breslin al hablar de la muerte de su padre por Covid-19

Con profundo pesar, Abigail Breslin ha dado a conocer que su padre, Michael Breslin, falleció luego de una dura batalla en contra del Covid-19, enfermedad que le fue diagnosticada a inicios del mes de febrero y que desafortunadamente le dejó severas secuelas de las que no logró reponerse. Así lo ha hecho saber la actriz a través de sus redes sociales, donde ha compartido unas emotivas palabras de despedida para su progenitor, quien tenía 78 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Por medio de una nostálgica postal que compartió en su perfil de Instagram, la protagonista de películas como Little Miss Sunshine despidió a su padre con unas desgarradoras palabras, con las que además le rindió un emotivo homenaje, recordando todas las virtudes de su padre y los momentos más entrañables que vivió a su lado. "Es duro escribir esto. Más de lo que pensé. Estoy en shock y devastada", se puede leer al inicio de su mensaje. "A las 6:32 de la tarde, mi dulce, perfecto, maravilloso, heroico y fantástico papá moría después de que mi familia y yo pudiéramos decirle adiós", proseguía en su mensaje.

La actriz nominada al Oscar continuó con su mensaje explicando que fue la enfermedad causada por el nuevo coronavirus lo que ocasionó la muerte de su padre, al tiempo que agradecía por las muestras de cariño que le han hecho llegar sus fans, amigos y familiares a raíz de este duro momento. “Fue el Covid-19 lo que acortó la vida de mi dulce papá. Aprecio más de lo que creen el amor y el apoyo que mi familia y yo hemos recibido”, expresó la intérprete en su mensaje.

VER GALERÍA

Abigail aprovechó el momento para recordar a su padre por quien era, destacando su divertida personalidad y lo entregrado que era a su familia. “Mi papá era un ser humano divertido, bullicioso, tenaz, rebelde, inteligente, dulce e increíble. Amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba las cosas simples... Le encantaba una taza de café (negro, calentado durante 66 segundos)... Le encantaba hacer barbacoas (y aunque a nosotros nos encantaba la mostaza marrón, solo quería French's Yellow)”, compartió la protagonista Zombieland antes de seguir describiendo todas las cosas que su padre amaba hacer, comer o tener. “Le encantaba el helado de Bryeyer (estilo NEO de fresa, vainilla y chocolate). Le encantaban las canciones de Doowop, específicamente, I Wonder Why de Dion & The Belmonts y Under The Boardwall de The Drifters. Le encantaban los perros, los gatos y todos los animales, y en especial le encantaba escuchar historias divertidas sobre mis mascotas en particular. Él siempre dice, ‘abba dabba, tienes ese amante de los animales en ti como yo’”, expresó.

La actriz finalizó su mensaje con una hermosa declaración de amor, prometiéndole a su padre nunca olvidarlo. “Lo amamos. Y siempre lo haremos. Te extraño papá. No puedo esperar a verte de nuevo. Nunca, nunca, nunca te olvidaré. A la luna y de vuelta dada ... Amor, tuyo para siempre, Abs”, concluyó la intérprete, provocando un sinfín de mensajes de apoyo de parte de sus fans y famosos colegas, quienes le han enviado sus condolencias.

VER GALERÍA

Pide a todos no bajar la guardia

Antes de la muerte de su papá, Abigail lanzó un contundente mensaje para todos aquellos que aún no creen en la pandemia y cuestionan las medidas de prevención e higiene como la distancia social y el uso de cubrebocas, hablando desde su propia experiencia y pidiéndoles un poco de comprensión ante la complicada situación que atraviesan millones de personas alrededor del mundo. “Soy yo diciendo que si le preguntas a mi papá: un cubrebocas es mucho menos incómodo que un ventilador. Así que cierra la boca. Y usa tu maldito cubrebocas. Por favor. Nadie debería pasar por esto", expresó la intérprete a un usuario de Twitter que se burlaba de las personas que usan mascarilla y que aseguraba que era incómodo usarlas.