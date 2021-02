Emily y Fer, las dos hijas del 'Canelo', listas para apoyar a su papá esta noche

Todo está listo para que la tarde de este 27 de febrero Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrente una nueva y emocionante pelea, esta vez en contra del turco Avni Yildirim, y que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Por su puesto, la porra del ‘Canelo’ también se encuentra lista y está encabezada por las tres mujeres más importantes de su vida: su pareja, Fernanda Gómez, y sus dos hijas, Emily Cinnamon y María Fernanda, quienes ya se encuentran en Miami para apoyar al tapatío en la primera pelea que protagoniza en este 2021 y de la cual todos tienen altas expectativas.

A través de Instagram Stories Fernanda se ha dejado ver muy bien acompañada de su pequeña hija y de la primogénita del pugilista, posando las tres muy sonrientes y unidas por el gran amor que las tres tienen por el guapo pelirrojo. Por lo que se puede observar en las publicaciones de la modelo, las tres mujeres del deportista pasaron una velada muy divertida a bordo de un yate, recorriendo la bahía y disfrutando de los momentos previos a la pelea, desde donde han posado juntas para demostrarle todo su apoyo al boxeador. Sin duda alguna, ha llamado la atención de los seguidores de Fernanda lo grande que luce la pequeña Emily, quien el pasado mes de diciembre celebró su cumpleaños número 13.

Si por algo es reconocido el ‘Canelo’, además de ser un excelente deportista, es un padre super entregado a sus pequeños, con quienes comparte un vínculo por demás especial. Es por eso que para él es muy importante contar con el apoyo de ellos en los momentos más destacados de su carrera, por lo que la presencia de sus dos hijas y su pareja sin duda alguna significa mucho para él.

La pelea del ‘Canelo’ contra Avni Yildirim se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, este sábado 27 de febrero a las 18:00 horas de la Ciudad de México y se trasmitirá en vivo por diferentes cadenas de televisión abierta en el país. En este encuentro, el tapatío defenderá sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la encargada de cantar el Himno Nacional de México será la cantante Sofía Reyes. La última vez que el 'Canelo' se enfrentó en el ring fue el pasado el pasado 19 de diciembre del 2020 en el Alamodome de San Antonio, Texas, frente Callum Smith que terminó con victoria para el mexicano.

Un hombre de gran corazón

Además de ser un gran padre y un gran deportista, Saúl ‘Canelo’ Álvarez también es un hombre de un gran corazón, consciente y empático de la realidad de otras personas, por lo que siempre trata de ayudar a todos sin pensarlo. Tal fue el caso reciente de una pequeñita, quien le pidió su apoyo para firmar unos guantes de box y así ella poder rifarlos y pagar una cirugía y unas terapias para volver a caminar. “Hola Saúl Canelo Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea, me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo muy buena suerte, y yo sé que vas a ganar esta pelea”, expresó la pequeñita en un video difundido en redes sociales. “Aprovechando este video, le iba a decir que, si usted me daba permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, usted me los firme, y yo poder rifarlos en mi nombre, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito, para poder caminar. Te deseo buenas tardes y que tengas bonito día”, finalizó la pequeña.

Al enterarse, el boxeador de inmediato respondió de forma positiva e incluso le ofreció pagar todo su tratamiento, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones. A través de un mensaje de voz, que también circula en redes sociales, el ‘Canelo’ le respondió con un sí y le envió la ayuda, casi de inmediato: “Hermano dile que con mucho gusto que, con todo mi corazón, que es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos”. El boxeador se mostró muy conmovido por la iniciativa de la niña quien, ya hizo pública su respuesta.