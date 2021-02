'La Choco' y Rafa Sarmiento relatan cómo llevan el Covid-19: 'Hay días mejores que otros'

Hace apenas algunos días que Jimena Pérez ‘La Choco’, reveló en un enlace con Ventaneando desde la ciudad de Madrid, que tanto ella como su esposo, Rafa Sarmiento, habían dado positivo a Covid-19. Desde ese entonces, la conductora de televisión se ha mantenido de lo más optimista, pues a pesar del contagio, su familia se encuentra bien, enfocados en seguir al pie de la letra las indicaciones médicas para poder recuperarse lo más pronto posible. Mientras tanto, la presentadora se siente muy agradecida con todos aquellos que les han brindado su apoyo, entre ellos su cuñada, Atala Sarmiento, y Paulina, su hermana, así como otras personas cercanas a su círculo.

Sincera, Jimena dio detalles de cómo marcha todo en estos instantes, en los que las muestras de cariño han sido imprescindibles, algo que ha repercutido de manera favorable en su estado de ánimo y en el de su esposo. “Estamos muy apapachados y es importante siempre reconocerlo porque estos momentos son difíciles, y cuando tienes tanto cariño levanta el ánimo…”, confesó la conductora en entrevista con el diario mexicano El Universal, a tan solo pocas horas de concluir el confinamiento de diez días que les fue indicado desde que tuvieron registro del primer síntoma, por lo cual se sienten enteramente motivados.

Durante la charla, Rafa, -quien podrá conducir la próxima edición de los Golden Globes para TNT-, también tomó la palabra para dar detalles de cómo él y su esposa hacen frente al contagio, una circunstancia que, por desgracia, ha afectado a personas cercanas a ellos. “Hay días mejores que otros, pero nadie quiere tener evidentemente este virus. Hemos tenido historias muy tristes, cercanas tanto de familiares como amigos, pérdidas importantes que claro, nos han afectado en lo emocional, y cuando uno recibe la noticia de que eres positivo, te pasan todas estas historias de terror por la cabeza, y es importante tratar de tener una buena actitud, aunque a veces haya días buenos y malos…”, explicó el presentador al diario antes citado.

Al igual que Jimena, Rafa también compartió que por fortuna sus hijos se encuentran bien, algo que los ha llenado de tranquilidad a pesar de la incertidumbre que los invadió desde el primer instante. “Iker apenas y presenta un pequeño resfriadito, nada de qué preocuparse, inclusive el mismo doctor nos dijo que no pasa nada…”, explicó. Así, el matrimonio da muestra del optimismo con el que asume los acontecimientos, una actitud que por siempre los ha distinguido y que sin duda en esta ocasión ha sido primordial, dispuestos a continuar a continuar como hasta ahora lo han hecho.

¿Cuáles han sido sus síntomas?

En el enlace que ‘La Choco’ realizó con Ventaneando el pasado 24 de febrero, relató un poco de los primeros malestares que ella y su esposo tuvieron por la enfermedad, una situación que, por fortuna, no les afectó como ha ocurrido en otros casos. Sin embargo, sospechó que algo ocurría cuando al estar en su auto Rafa le comentó que había un olor extraño. “Me asusté porque no olí nada, entonces yo con los ojos de huevo le digo: ‘Rafa, no huelo nada’… al mismo tiempo me quedé en shock porque él me dijo: ‘¿Tendremos Covid? ¿Tendrás Covid?’… obviamente esa noche no dormí bien, estaba inquieta, estaba esperando los resultados al día siguiente, que efectivamente corroboraron que era positiva. Rafa se fue a hacer una prueba, se lo entregaron el sábado y también positivo. Afortunadamente lo hemos llevado relativamente normal, con pocos síntomas, dolor de garganta, picor en la garganta como si nos fuera a dar tos… unos dolorcitos de cabeza, yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando afortunadamente…”, explicó.

