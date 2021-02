Jill Biden se abre de capa sobre su divorcio: ‘Sentía que era un fracaso’

Las historias de Joe y Jill Biden para encontrarse no fueron nada fáciles. Es muy sabido que el actual mandatario de Estados Unidos sufrió uno de los golpes más fuertes de su vida cuando su primera esposa Neilia y su hija, Naomi, fallecieron en un accidente automovilístico en el que sus dos hijos resultaron heridos. Convertido en un viudo, padre soltero de dos, Biden comenzaba su carrera pública sin saber que el destino le tenía esperada una sorpresa, Jill. Aunque es conocido que Jill también estuvo casada antes, en su época de estudiante universitaria, nunca se había escuchado a la actual primera dama de Estados Unidos hablar tan abiertamente de esta situación como en su más reciente aparición en el programa de Kelly Clarkson.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

‘Te amo Jilly’, el mensaje de Joe que ha dejado claro el papel de su mujer en este día

Quién es Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos

En la que se ha convertido en su primera entrevista de este tipo desde su llegada a la Casa Blanca, Jill se ha mostrado como una mujer enormemente empática, dando los consejos de una madre, que tanto se le reconocen dentro de la familia Biden. Desde la East Room de la residencia presidencial, Jill quiso hablar directamente con Kelly, quien recientemente pasó por una separación. “Me tomó un largo tiempo, me tomó por lo menos un año el volver a encontrar mi lugar. No conocía a nadie que se hubiera divorciado, sentía como que era un fracaso de mi parte, perdí mi autoestima porque seguía pensando: ‘¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué no pude hacer esto funcionar’?”

Afortunadamente, las cosas dieron un giro positivo: “Y luego, simplemente de la nada, conocí a Joe, lo había conocido una vez antes pero fue un poco como una cita a ciegas cuando me llamó”. Según han narrado en otras ocasiones, una vez que llegó a casa, Jill llamó a su madre y le dijo que por fin había conocido a un caballero.

VER GALERÍA

Visiblemente conmovida y hablando desde el fondo de su corazón, Jill dijo: “Kelly, esto es lo que te diría si fuera tu madre, mi madre siempre me dijo, las cosas se van a ver mejor mañana, y si puedes tomar un día a la vez, las cosas van a estar mejor. Veo hacia atrás ahora y pienso que si no me hubiera divorciado, no hubiera conocido a Joe, y no hubiera tenido la hermosa familia que tengo ahora. En verdad siento que las cosas pasan por algo. Y pienso Kelly que, con el paso del tiempo, no sé cuánto ha pasado para ti, pero pienso que con el tiempo, empiezas a sanar y tú te vas a sorprender y no puedo esperar a que ese día venga para ti. Me vas a llamar y me vas a decir, ‘oye Jill, estabas en lo correcto’”.

El especial regalo de Jill Biden a Michelle Obama

El otro duro golpe de los Biden

Si los caminos para que pudieran encontrarse fueron muy difíciles, estos no fueron los únicos golpes que los Biden vivieron. Desde que comenzaron a salir y tras las varias propuestas de matrimonio que Joe le hizo a Jill, la familia se conformó maravillosamente con los dos hijos del político y una bebé que tendrían juntos. Por décadas, a pesar de los bemoles naturales de la vida, parecía que todo iba por buen camino.

Jill se convirtió en una mamá del ejército, con Beau, el primogénito de Joe, siendo un entregado soldado que después se volvería fiscal de distrito. Desgraciadamente, en sus últimos años como vicepresidente, Joe sufriría el peor revés de su vida cuando Beau fue diagnosticado con cáncer de cerebro y murió rápidamente tras el diagnóstico. Solamente, un día antes de ser investido presidente, Joe, entre lágrimas dijo que debió haber sido Beau quien llegara a la Casa Blanca.

VER GALERÍA