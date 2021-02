Michelle Salas tras su cirugía: 'No la he estado pasando muy bien'

A principios de este mes, Michelle Salas tomó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre el motivo que había provocado que diera por terminadas sus vacaciones de manera anticipada. La joven dio a conocer que, mientras disfrutaba de los últimos días de una escapada en Vail, Colorado, había sufrido un accidente mientras esquiaba en la nieve, el cual que le originó una lesión en la rodilla. Tras aquella noticia, la influencer compartió algunas actualizaciones sobre su estado, anticipando que debería ser intervenida quirúrgicamente. Ahora, después de varios días desconectada del mundo digital, ha regresado a sus cuentas para revelar que ya ha sido operada y contar cómo han sido estos primeros momentos en camino a la recuperación.

Michelle regresó a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se siente en estos momentos, revelando con toda sinceridad que ha tenido mejores días que los que vive ahora. "No es mi mejor momento, si les soy honesta, esta Michelle que ven hoy no es la Michelle que van a ver en un futuro", expresó al inicio de una larga secuencia de videos que publicó en sus Instagram Stories. "No la he estado pasado muy bien y bueno yo creo que es importante que así como estamos enseñando cuando estamos felices, cuando nos va bien, cuando nos sentimos bien, pues tambien abrir, entablar una conversación mucho más profunda y mucho más real", reflexionó, mientras se le veía descansando y con el rostro sin una gota de maquillaje.

Tras hacer un breve recuento de lo sucedido en su viaje de trabajo-placer por Vail, Michelle contó que los médicos le recomendaron hacerse una cirugía y explicó que aunque hay quienes optan por no operarse, en su caso que gusta de llevar una vida activa, era la mejor decisión. La joven contó que los especialistas le plantearon varias opciones, de las que se inclinó por una para ser intervenida hace unos días. "Me operé el martes... Y estuve internada dos días en el hospital, no les quiero mentir, la pasé muy, muy mal...", confesó. "Creo que hay gente que le va muy bien hay otra gente que no... Ni siquiera es por el umbral del dolor", explicó, recordando alguna ocasión en la que, incluso con el tobillo fracturado, pudo irse a bailar soportando el dolor. "Depende mucho de cómo tu cuepo responde a la operación, en mi caso la cirugía salió espectacular... Y no me estoy quejando, pero hay gente que le cuesta más y a quien le cuesta menos"; comentó y señaló que el próximo lunes tiene una nueva cita con el doctor.

Michelle reconoció que debido a esta situación había preferido mantenerse alejada de las redes sociales, pues más allá del malestar físico, lo sucediso también había repercutido en su estado de ánimo. "Bueno, como dije, me desconecté por completo porque no tenía cabeza para nada más, no tenía ganas, psicológicamente también es un reto muy grande, sobre todo cuando estás acostumbrada a ser una persona activa, que le gusta moverse que le gusta estar todo el día de arriba para abajo", dijo la joven, quien también compartió imágenes del momento justo antes de ser intervenida y una foto de como luce ahora su pierna completamente vendada e inmóvil.

El sentido detalle de su mamá, Stephanie Salas

La joven celeb de las redes sociales reconoció que este incidente ha marcado su vida de distintas formas: "Es un antes y un después, es un parón en tu vida que llegó de la nada, fue un accidente que en un segundo me cambió todo", comentó. No obstante, se reconoció afortundada por el hecho de que las cosas no pasaron a mayores. "Estoy agradecida y me considero una persona con suerte, ya que me pudo haber pasado cualquiero otra cosa, pero eso no quita que me esté costando mucho trabajo y que de verdad cada día sea un reto y como un enfrentamiento contigo mismo, porque tienes que estar con la cabeza fría, tienes que estar con la cabeza positiva...", dijo sincera, antes de revelar que por ahora necesita ayuda para hacer cosas simples como tomar un vaso con agua.

Pero en medio de estos momentos difíciles ha contado con el apoyo y cariño de los suyos y pueba de ello es la emotiva e inspiradora carta que le envió su madre, Stephanie Salas, la cual Michelle reconoció que provocó que derramara algunas lágrimas. La joven quiso leerla a sus seguidores, pensando especialmente en quienes como ella pasan por una mala racha."´Michelle amor de mi vida, en la vida es humano tropezarse hjia mía, pero es humano saberse levantar. Las situaciones que van escribiendo el rumbo de nuestro destino son para darnos sabiduría y fortaleza. A veces ésta es la única forma de enfrentar y entender el mensaje divino, mi amor. Tienes la fortaleza para levantare de ésta, te amo con toda el alma'", finalicó el conmovedor escrito. Finalmente, la influencer comentó que seguiría manteniendo a sus seguidores al tanto de su recuperación y les agradeció por todas las muestras de cariño.

