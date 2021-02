Bárbara Mori revela que prestó a su nuevo personaje aspectos de su vida: 'Tiene un pasado súper tormentoso'

A lo largo de su carrera, Bárbara Mori ha podido interpretar todo tipo de personajes, sin embargo el último de ellos es quizás uno con el que guarde una relación personal mucho más estrecha. La actriz contó en entrevista con Natasha Cheij para La Hora ¡HOLA! de cómo volcar algunas de sus vivencias del pasado en Eugenia Velazco, la protagonista de su nueva serie, La Negociadora. "Tiene un pasado super tormentoso, donde ella aprendió todas estas tácticas pero también generó muchas heridas en ese pasado", contó la intérprete en el programa de ¡HOLA! TV, tras revelar que incluso tuvo la oportunidad de sentarse con los escritores de esta producción para trabajar con ellos en el aspecto humano y vulnerable del personaje. "Tiene una relación muy conflictiva con el papá que no había sanado y que como no han sanado, constantemente esas heridas de pronto se convierten en fantasmas", explicó Bárbara. Y es que, tal y como ya lo ha contado en ocasiones anteriores, tuvo una infancia difícil que la marcó en muchos sentidos. Cuestionada sobre qué aspectos exactamente volcó en este personaje, Mori reafirmó que justamente fueron esas experiencias dolorosas. "Muchas cosas que yo de alguna forma viví... Tuve una relación muy conflictiva con mi papá, cosas que yo viví con él, emociones y heridas y demás cositas así, se las presté para que Eugenia pudiera cobrar vida desde este lugar vulneable", comentó. Sin embargo, la intérprete admitió que revivir este tipo de vivencias aún para la ficción no ha sido sencillo, sin embargo aseguró que crear este tipo de personajes es parte de su proceso para superar aquellos episodios. "Llevo 25 años actuando y en cada uno de los personajes que he hecho, he sanado alguna parte de mí", aseguró. Entérate de todo lo que dijo esta guapa y talentosa actriz haciendo click en el video.

