Happy birthday! Kailani celebra sus 3 años cantando de la manera más dulce

Tras unos divertidos y accidentados días en la nieve, Aislinn Derbez ha regresado a casa para celebrar al gran amor de su vida, su hija Kailani, quien está cumpliendo sus primeros tres añitos. Desde temprano, la actriz tomó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a su nena en esta ocasión tan especial. "Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quien me siento la más viva y feliz", escribió la estrella de La Casa de las Flores al incio de su mensaje. "Me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz... Me llena el corazón ver lo feliz que eres y no puedo estar más orgullosa de ti", agregó. En su publicación, esta guapa mamá compartió además el video más adorable de su nena: ella sentada en el sillón, sosteniendo una pequeña guitarra y cantando una canción en inglés con su dulce vocecita. Mauricio Ochmann, padre de la cumpleañera, también usó su cuenta de Instagram para dedicarle una felicitación especial a su hija menor y compartir unas lindas postales junto a ella. "¡Hoy esta muñequita está cumpliendo 3 años! Me siento profundamente afortunado y agradecido con la vida de ser tu papá. Happy birthday Kai! Te amo con toda mi alma", escribió el actor. Y ese fue apenas el incio de un día lleno de emotivas dedicatorias, pues Eugenio Derbez hizo lo propio y también felicitó a su nieta: "En estos primeros 3 años de tu vida, nos has llenado de felicidad... y de galletas. Te amamos Kai, ¡feliz cumpleaños!", escribió el famoso abuelo al compartirun par de fotos junto a Asilinn y la festejada. Alessandra Rosaldo, esposa del actor y a quien incluso Kailani ha llamado abuela, también expresó su cariño a la pequeña con un lindo mensaje: "Hoy estamos de fiesta porque la más peque de la familia cumple ¡3 añitos! Te amamos con todo el corazón y deseamos que tu camino esté siempre lleno de luz, magia y bendiciones. Happy birthday princesita hermosa", escribió la cantante. Haz click abajo para ver a esta encantadora niña cantando en su día más especial.

