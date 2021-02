Paola Rojas recuerda cuando se le relacionó con El Canelo: ‘No era cierto, nada que ver’

Tras su separación hace casi tres años, Paola Rojas ha mantenido su vida amorosa alejada de los reflectores, sin embargo, este tema no ha dejado de ser motivo de interés de muchos. Es así que, mientras ella se mantiene reservada han surgido algunos rumores sobre supuestos romances. Tal es el caso de lo ocurrido hace un par de años, cuando empezaron a circular versiones que la vinculaban sentimentalmente con Saúl El Canelo Álvarez. Aunque en su momento salió a desmentir tales especulaciones, la periodista ha querido recordar aquella situación en una charla reciente, explicando a detalle cómo sucedieron las cosas en realidad y cómo fue que se distorsionaron.

Paola conversaba con sus compañeras en el programa Netas Divinas sobre el tema de los rumores y cómo en el caso de figuras públicas, cualquier comentario infundado puede tomar proporciones desmedidas. Fue entonces cuando la titular de Al Aire recordó su experiencia cuando se le relacionó sentimentalmente hace un par de años con el joven boxeador, basándose sólo en el hecho de que habían coincidido públicamente en algunas ocasiones. “A mí por ejemplo el chisme que me hicieron con El Canelo, que era novia de El Canelo”, comentó en el programa con una expresión de sorpresa e incredulidad por tales afirmaciones.

“Lo único que me vincula y vinculaba con él era eso, que es un tipo que no tiene problemas de presupuesto pero que además de pronto decide usarlo para ayudar a chavitos enfermos, lo ha hecho muchas veces y de pronto yo tenía la fortuna de ser la vía para que justamente ayudara a fundaciones e instituciones y tal”, expresó Paola al explicar el verdadero motivo que la relacionó en su momento con el boxeador tapatío. “Y entonces ocurre así, por eso iba yo a las peleas, y por eso lo entrevisto, etcétera y me lo inventan de novio”, continuó, sin lograr dar crédito al hecho que una cosa llevara a otra que no tenía absolutamente nada que ver.

La periodista explicó que tal situación, que incluso llegó a ser retomada por diversos medios, repercutió en la relación que mantenía con El Canelo con fines benéficos. “Y qué crees, sí medio se canceló eso que al final le llevaba ayuda a muchos, porque ya era incómodo, me imagino, no lo sé, pero me imagino que era incómodo para su novia”, comentó la periodista, lamentando que tales rumores frenaran una colaboración que apoyaba a las personas. “Yo ya me sentía la cougar apuntada con él… O sea todo mal, y no era cierto, nada que ver”, aseguró.

El momento en el que desmintió de tajo los rumores

En septiembre de 2018, Paola fue una de las asistentes a la pelea que El Canelo ofreció en Las Vegas contra Gennady Golovkin, ocasión en la que no perdió la oportunidad de tomarse una foto del recuerdo con él. Por esos días, la periodista también coincidió con el boxeador en una carrera de autos, momento que también inmortalizó con una fotografía que publicó en sus redes sociales. Sin embargo, lo que ninguno de los dos esperaba era que estos encuentros amistosos dieran pie a rumores sobre una supuesta relación. Ante esta situación, la periodista decidió poner punto final a las especulaciones y desmentir que hubiera algún tipo de interés romántico entre ellos. “No me hagan líos con El Canelo, estuve en un par de peleas por temas de fundaciones que ha estado apoyando y que ha sido la verdad muy generoso y muy cercano con esas fundaciones y con esas causas. Le tengo admiración, le tengo mucho respeto, me parece un deportista ejemplar”, comentó Paola en una entrevista para el programa Sale el Sol en abril del 2019. “Pero absolutamente nada qué ver El Canelo y yo, y está muy chavito, pero nada qué ver…”, reiteró, tomando todo al mismo tiempo con buen sentido del humor.

