'El más hermoso y puro amor', León Peraza muestra lo grande que está el bebé de África Zavala

El año pasado, la vida les dio el más grande regalo a África Zavala y León Peraza: el nacimiento de su hijo Leoncito. El tiempo se ha pasado volando y este pequeño acaba de celebrar ya sus primeros seis meses de nacido, ocasión en la que, como era de esperarse, sus padres le dedicaron los más sentidos mensajes. La pareja, que está totalmente entregada a su nueva paternidad, ha hecho de sus redes sociales un espacio para compartir algunos vistazos de sú día a día en esta nueva etapa, así como sentidas reflexiones al respecto. Ahora, en un gesto espontáneo, el actor venezolano ha querido mostrar a sus seguidores lo mucho que ha crecido su pequeño, escribiendo además unas bellas palabras sobre su nueva vida como papá.

Amante de las olas, León Peraza se dio una escapada a la playa para disfrutar del sol y de las cálidas aguas, pero no fue solo, sino muy bien acompañado. En sus Instagram Stories compartió un breve video en el que se ven los pequeños pies de Leoncito sumergidos en la orilla del mar, junto a los de -seguramente- él y África . Además de esas imágenes, el actor venezolano compartió con sus seguidores una hermosa postal playera padre e hijo, la cual dejó al descubierto lo mucho que ha crecido el bebé. Dicha imagen mostró al orgulloso papá levantando a su retoño, quien llevaba un lindo pañalero azul y lucía una hermosa melena oscura, heredada seguramente de su guapa mamá; esta escena fue enmarcada por el suave oleaje al fondo.

Pero además de esta linda imagen, León compartió un mensaje en el que expresó su sentir en medio de la paternidad. "Esto es el más hermoso y puro amor que haya sentido en esta vida", confesó el actor al inicio de su publicación. "Desde que eras una semilla tan pequeña en el vientre de tu mamá, cuando escuché por primera vez tu corazón latiendo, mi ser se estremeció y me temblaron las piernas de la emoción, desde ese momento ya te amé hijo bello...", continuó el venezolano, mostrando su lado más sensible. "Gracias a Dios y a todo el universo por esta bendición", finalizó. Estas palabras no pasaron inadvertidas, pues de inmediato sus seguidores reaccionaron comentando halagos a ambos y deseándolo lo mejor. Por su parte, África no pudo más que demostrar su emoción colocando varios emojis de caritas enamoradas, a lo que su galán respondió: "Te amo".

En más de una ocasión el galán venezolano ha compartido algunos vistazos de su faceta de papá, acompañados con emotivas dedicatorias a su pequeño. "Hay momentos en la vida que realmente son maravillosos y no necesitamos más que darnos amor...", escribía a finales de diciembre al compartir un enternecedor video de la risueña reacción de su nene al escucharlo a él declamarle un poema. "Muero de amor, ¡los amo tanto!", comentaba entonces África. "Eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas...", expresó el actor apenas el mes pasado al celebrar los primeros 5 meses de vida del pequeño Leoncito.

Seis meses del amor más puro

Hace casi dos semanas, África tomó su cuenta de Instagram para celebrar el primer medio año de vida de su bebito y lo hizo compartiendo algunas lindas fotos de él. "6 meses han pasado desde que llegaste al mundo. No puedo pensar en una palabra mejor que 'gratitud' para definir todo esto", escribió la actriz, quien debutó en la maternidad el 13 de agosto, tal como lo dio a conocer en su momento ¡HOLA!. "Ver tus ojitos y tu carita hermosa cada día es la mejor experiencia de mi vida", continuó la guapa mamá en su mensaje. "Cuando naciste, renací; cuando vi tus primeras lágrimas sentí que mi corazón se rompía de amor...", agregó evidentemente conmovida al recordar aquel momento que marcó su vida. "No hay nada en el mundo capaz de describir el amor que siento por ti. Te amo mi Leoncito hermoso", concluyó. León no tardó en reaccionar conmovido, pues comentó: "Tan bello mi hijo amado".

