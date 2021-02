Graciela Mauri, hermana de Toño Mauri, habla de cómo fue que su mamá enfrentó el proceso del actor

Sin duda alguna, Toño Mauri enfrentó una de las pruebas más complicadas en su vida, luego de haber sido diagnosticado con Covid-19, una enfermedad que le trajo una serie de severas complicaciones que finalmente derivaron en un doble trasplante de pulmón. A la distancia, la familia del actor también libraba su propia batalla, inmersos en un torbellino de incertidumbre, aunque siempre con la esperanza encendida, sobre todo en el caso de la madre del reconocido actor, quien se mostró siempre fuerte y positiva, a pesar de que los pronósticos que los médicos tenían respecto a la salud de su hijo eran reservados y a que su proceso se alargó por ocho meses.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló Graciela Mauri, hermana de Toño, quien compartió algunos detalles sobre cómo fue que vivieron esta complicada situación al interior de la familia y sobre todo, cómo fue que lo vivió su madre. “Mi mamita es una guerrera también. Lo ha sufrido impresionante, pero mi mamá es fuerte, mi mamá siempre ve hacia adelante siempre y eso nos lo enseña”, comentó la actriz en entrevista con Ventaneando. “Mi mamita delante de nosotros no se cae. Yo creo que nos vamos, no quiero pensarlo soy mamá, lo que ella sufre, pero no se cae”, compartió la actriz entre lágrimas, reconociendo la gran fortaleza de su progenitora.

Por fortuna, el actor logró vencer al Covid-19 y reponerse a todo el proceso al que se enfrentó posteriormente, y de hecho ya se encuentra en casa, algo por lo que la madre de Toño se encuentra muy contenta y agradecida. “Está feliz y la veo tan contenta… es un gran regalo para ella. Mi papi que está en el cielo, que hasta hoy había sido la prueba más difícil que nos había tocado, ahora es esta (la enfermedad de Toño), yo sé que la sostiene y le da la fuerza que se necesita para soportar que un hijo esté en la situación en la que estuvo mi hermano”, comentó la intérprete. “Está muy bien, está feliz. Hoy está con un ánimo y con unas ganas de verlo y abrazarlo impresionantes”, agregó.

VER GALERÍA

El reconocimiento de Graciela para su cuñada

Graciela Mauri no pudo dejar de resaltar la gran labor de su cuñada, Carla Alemán Magnani, quien hizo todo lo posible porque Toño recibiera la mejor atención y salvara su vida. “Ella buscó todas las opciones, ella agotó todo para que mi hermano tuviera lo mejor, para que estuviera bien. Ella buscó el mejor lugar para que pudiera hacerle su trasplante, ella no se ha separado de él ni un solo segundo. A partir de que lo trasladaron del primer hospital al del trasplante, ella estuvo con él día, tarde y noche”, expresó la artista por demás conmovida.

Además, Graciela agradeció que haya protegido a toda la familia de las noticias que a diario recibía Carla, a quien le pasaban el parte médico de Toño, el cual en ocasiones llegó a ser desesperanzador y fatalista. “Ahora que escuchamos las entrevistas que da y que nos dice por ejemplo, que a Carla le llamaban en la noche y le decían ‘tal vez no pase esta noche’, mi cuñada bendito Dios nos protegió y eso no nos lo dijo, y eso hizo que tampoco nosotros cayéramos hasta el fondo”, comentó la artista, completamente agradecida.

VER GALERÍA