Pepillo Origel comparte que ya se aplicó la segunda vacuna contra Covid-19

Ha pasado un mes desde que Juan José Origel se vio envuelto en la polémica, luego de que acudiera a vacunarse contra el Covid-19 en la ciudad de Miami, situación que compartió con todos sus fanáticos, minutos después de haber recibido la inyección. Tras ese suceso que acaparó la atención mediática, y que incluso despertó las dudas en torno a si le permitirían la aplicación de su segunda dosis, Pepillo ha vuelto a dar noticias, revelando que pudo viajar a Estados Unidos para acudir puntualmente a su cita, por lo que logró completar su proceso de vacunación sin ningún contratiempo. Así, el presentador dio detalles de cómo se encuentra en estos instantes, asegurando que, a pesar de todo, seguirá extremando precauciones, no sin antes agradecer a Dios por esta oportunidad.

Tan directo como siempre, Pepillo grabó un video en Instagram desde un punto de la ciudad para comunicar la noticia, visiblemente sonriente y pasando la página del polémico capítulo que lo convirtió en trending topic de redes sociales por varios días. “Aquí estoy, en Miami, vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado…”, dijo en los primeros segundos del clip, en los que aparece usando unas gafas de sol y retirándose el cubrebocas. Eso sí, fue muy claro al afirmar que, a pesar de estar vacunado, no bajará la guardia. “De todos modos me voy a seguir cuidando, porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados, de todas maneras…”, comentó.

Tras la emoción de haber concluido este compromiso de salud, Pepillo hizo énfasis en lo que para él es importante en estos momentos, dejando ver su lado más optimista. “Eso va a seguir, pero yo lo único que le pido a Dios es que todos, todos, todos, estemos vacunados ya, eso es lo más bonito…”, agregó en su mensaje, para luego retomar su paseo por Miami, no sin antes confesar que, al final, todo resultó muy fácil para él. “Así es que voy a seguir dando la vuelta, aquí en Miami. No me pidieron ni la visa, nada, aquí ando, miren”, contó, lanzando una carcajada al final de video, que ha dado pie a toda una conversación en redes sociales.

El día en que Pepillo rompió el silencio

Tras varios días de la atención que acaparó su vacunación, Pepillo acudió al foro del programa televisivo Hoy, a principios de febrero, en donde habló por primera vez de esta situación que incluso fue abordada por la prensa internacional. En aquel momento, y tras revelar que acudió a la aplicación de su primera dosis en calidad de turista, también se refirió a los motivos por los cuales decidió hacerlo público. “En primer lugar, porque estaba muy emocionado y para mucha gente que no se atreve, que no quiere recibir la vacuna, se anime, pero era sin ninguna mala intención. Yo les digo a toda la gente, ¿no lo harían?, por tu mamá, por tu papá, por toda la gente que ya tenemos edad. Yo vivía con el pánico, yo vivía con el miedo que me pasara…”, dijo en el matutino.

Así, Pepillo parece concluir este episodio que lo mantuvo en incertidumbre, pues anteriormente incluso dijo desconocer si le retirarían la visa, como muchos habían planteado. Sin embargo, todo resultó favorable para él, y lo ha reiterado en la más reciente historia que ha publicado en su cuenta de Instagram, en la que aparece una fotografía de su rostro, la cual acompañó con un breve mensaje con el que enaltece su satisfacción. “Ya vacunado, bendito Dios”.

