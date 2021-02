‘Fue un proceso rudo adquirir la confianza que hoy tengo’, reflexiona Danna Paola

Viendo el éxito que hoy goza en su carrera, muchos podrían pensar que la vida de Danna Paola ha sido todo glamour y felicidad, sin embargo, no es así. Hace poco la cantante se abrió por completo para hablar de los episodios más duros que ha enfrentado desde sus inicios, desde el bullying que enfrentó en su adolescencia, hasta los ataques de ansiedad y las críticas sobre su aspecto físico. Aunque superar estas situaciones no ha sido nada sencillo, la estrella de Élite ha logrado hacerlo y convertirse en una mujer más fuerte y segura de sí misma. Ahora que está por estrenar un nuevo proyecto en el cine, la intérprete ha reflexionado sobre el camino que ha cursado para llegar al punto en el que hoy se encuentra.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con tan sólo echar un vistazo a sus redes sociales queda claro que Danna Paola es una mujer, además de guapa y talentosa, con un gran amor propio, sin embargo, ello ha sido el resultado de un largo proceso. Así lo reveló ella misma al recordar aquel importante viaje que hizo hace unos años a España para graba Élite. “Fue un proceso rudo adquirir la confianza que hoy tengo”, contó en entrevista para El Universal. “Fue a partir de que me fui a Madrid, tuve que ser una guerrera muy fuerte, porque tuve que vérmelas yo solita ese tiempo tratando de sobrellevar la música y la actuación, estar lejos de mi familia, aprender sobre mí, confiar en las personas y hacerme de buenos amigos”, relató.

VER GALERÍA

La actriz contó hace poco la cruda experiencia que tuvo a poco de haber llegado a la capital española, cuando terminó en el hospital luego de haber salido a un restaurante con un amigo, pues aparentemente alguien alteró su bebida. “Fue algo muy heavy. Fue una lección de vida que tenía que pasar para ser consciente. Entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando”, contó recientemente en entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube.

Sin embargo, pese aquella dura vivencia, con el tiempo pudo entablar sólidas amistades del otro lado del Atlántico, en las que confía plenamente. “Hice grandes amigas allá, pensé que la amistad entre dos mujeres no existía”, comenta al diario mexicano. La joven actriz reflexionó sobre este tema al hablar de Raya, la protagonista de la nueva película de Disney a quien presta su voz. “Sentí mucha empatía con Raya, porque la película nos muestra que los personajes son tres mujeres que pese a sus diferencias tienen que unirse”, contó, revelando parte de la trama de este filme que llegará a la pantalla en marzo por medio de la plataforma Disney+. “Sobre todo la parte en la que nos dicen que ‘la unión hace la fuerza’, si hubiésemos sido empáticos, todo esto hubiera sido más rápido”, agregó.

VER GALERÍA

Las duras críticas que ha enfrentado sobre su físico

En su charla con Yordi, la intérprete de Oye Pablo compartió cómo el comentario de una persona sobre su aspecto físico le provocó una serie de pensamientos y dudas sobre sí misma, pues le costaba trabajo creer que la criticaran por su cuerpo. “Era algo que yo nunca había tenido consciente y mi mamá siempre toda la vida nos enseñó a comer sano a mi hermana y a mí, y en ese entonces me dijo: ‘El día que te preocupes de verdad que, por tu peso, por cómo te ves, no vas a poder a volver salir de ahí’”, contó Danna al revelar que, hasta ese momento, el tema de su peso nunca había sido motivo de preocupación.

“Obviamente a mi metieron un gusanito en el que dije ‘todo está mal’, me metí a hacer ejercicio, a dieta super estricta… Pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Entonces fue como este constante rechazo hacia mi persona, el no empezar a quererme a mí misma. Yo cero tenía amor propio, era como de todo el tiempo mi prioridad era verme bien, ya no era si actuaba, cantaba o esto, era verme bien”, relató. Sin embargo, hoy recuerda aquello destacando las lecciones que obtuvo, los que la llevaron a darse cuenta de que lo más importante es la aceptación de sí misma, más allá de los comentarios de terceros. “Creo que lo peor que podemos hacer hoy en la industria es señalar o decirle a alguien: ‘Oye, qué flaco estás… Qué gordo estás’, tú no sabes por lo que está pasando esa persona y como mujeres es muy delicado”, reflexionó.

VER GALERÍA