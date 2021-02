Primero fue Vadhir y ahora, es Aislinn quien sufrió una caída durante sus vacaciones en la nieve

Los Derbez se encuentran en medio de unas merecidas vacaciones en la nieve, dispuestos a disfrutar de los deportes invernales y listos para conquistar la montaña. Sin embargo, no todo ha salido como ellos esperaban, pues Vadhir Derbez puso alerta a su familia luego de sufrir un aparatoso accidente, que incluso le dejaría una vistosa herida en la frente. Por fortuna, el incidente quedó en solo un pequeño susto, pues el cantante se encuentra bien. Sin embargo, un día después de aquel episodio, ha sido Aislinn quien ha sufrido un nuevo accidente, el cual ha quedado registrado en varios videos que los hermanos han compartido en sus redes sociales. Afortunadamente, el incidente de la actriz fue menor y en vez de preocupar a su hermano, en realidad causó sus carcajadas, pues la hija de Eugenio Derbez cayó de sentón de forma muy graciosa mientras aprendía a controlar su tabla de snowboarding. En un video posterior, la joven artista confesó que el área donde recibió el golpe le ha quedado toda moreteada, por lo que incluso dijo que se tomará un receso antes de volverlo a intentar. Como era de esperarse, Vadhir no perdió la oportunidad de bromear con la situación, causando las risas de su hermana, quien también se tomó la situación de muy buen humor. Da play al video y no te pierdas de este divertido momento.

Loading the player...