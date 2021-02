Tienes que escuchar a Mía Rubín cantando su versión de uno de los éxitos de Maroon 5

El pasado mes de diciembre Mía Rubín protagonizó, junto a su padre, un espectacular concierto vía streaming que sus fans desde hace tiempo estaban esperando. "Me atrevo a decir que este fue el mejor día de toda mi vida. El día en donde debuté al lado de mi papá, al lado de personas que admiro con todo el corazón, haciendo lo que más nos gusta y apasiona, la música", escribió la jovencita de 15 años en su cuenta de Instagram días de aquella inolvidable velada. Pero aunque aquella presentación fue la primera que la hija mayor de Erik Rubín y Andrea Legarreta hizo de manera profesional, tiempo antes ya había dejado ver en sus redes sociales un poco de su talento como cantante, demotrando además que es una digna heredera del legado musical de su papá. Hace tiempo sorprendió a todos con su versión de Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored de Ariana Grande y tiempo después hizo un impresionante tributo a Céline Dion cantando ni más ni menos que la versión en español del exitoso tema All By My Self, con lo que dio una clara muestra de los alcances de su talento vocal. Ahora ha vuelto a hacer de las plataformas digitales su escenario, pues ha compartido en su cuenta de TikTok un cover de This Love, uno de los mayores éxitos de la banda estadounidense Maroon 5. Las reacciones no se han hecho esperar, pues Mía ha dado todo en esta interpretación, ¿quiees verla? Haz click en el video.

