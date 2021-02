Michelle Renaud habla de cómo es la relación de su hijo con Danilo Carrera ahora que han terminado

Desde que Michelle Renaud y Danilo Carrera comenzaron su relación, llamó la atención la buena química que el actor tuvo con Marcelo, el pequeño hijo de la actriz, quien de inmediato adoptó al entonces novio de su mamá como un amigo. Sin embargo, todo parece indicar que esa linda amistad que surgió entre el menor y el guapo ecuatoriano sigue en pie y fortaleciéndose, pues a pesar de que los actores han decido poner fin a su relación amorosa, Marcelo y Danilo seguirán siendo buenos amigos, algo con lo que Michelle no podría estar más de acuerdo.

Así lo reveló la actriz durante un reciente encuentro con la prensa, en donde fue cuestionada acera de la relación que mantiene su hijo con Danilo y si es que en algún momento el pequeño llegó a verlo como su figura paterna. “Mi bebé tiene a su papá (Josué Alvarado), que está super presente, y acá (Danilo) sabe que termina siendo amigo de mi hijo, una cosa no tiene que ver con la otra, y como ellos quieran seguir alimentando su relación para mí está perfecto”, expresó la guapa intérprete, dejando en claro que ella no está cerrada a que Marcelo y Danilo sigan fortaleciendo relación, pues además la expareja ha decidido mantenerse unida en la relación amistosa que formaron antes de ser novios. “Danilo no solo es mi compañero de trabajo. Es mi amigo, es mi exnovio que quiero mucho y pues así las cosas”, agregó.

De hecho, la actriz reveló que el pequeño sí ha resentido los cambios que han venido a raíz de su rompimiento con Danilo, pues el vínculo que habían formado era muy fuerte, algo de lo que sus seguidores pudieron ser testigos a través de sus redes sociales, donde salían compartir los momentos más entrañables de los tres. “Sí, pues claro que se extraña, son cosas que también le toca aprender a él (a Marcelo) en la vida. Y a los niños no hay que esconderles las cosas, siempre hay que hablarles con la verdad, y así yo le habló a Marcelo siempre y así me ha funcionado”, expresó la también presentadora.

¿Hay posibilidades de que retomen su noviazgo?

Si bien, Michelle Renaud y Danilo Carrera han dado lecciones de madurez al enfrentar su rompimiento con toda serenidad y sin ningún tipo de roce entre ellos, todo parece indicar que los actores no tienen planes de retomar su noviazgo en un futuro cercano, a pesar del gran cariño que aún los une. Y es que Michelle ha dejado en claro que debe haber un compromiso claro de parte de los dos para poder seguir como novios. Sin embargo, por el momento se encuentran en canales distintos, por lo que lo mejor fue terminar su noviazgo y retomar su amistad. “Si él regresa dándolo todo con amor, aquí podríamos ver… pero no creo”, expresó.

Ante la insistencia de los medios, la actriz aseguró que debe haber disposición de ambas partes para poder estar en una relación, pues solo así podría funcionar, por lo que no se cierra a la posibilidad de reintentarlo con Danilo o incluso con otras personas. “No tiene que haber un vestido (de novia) o una decisión de hacer familia, sino un compromiso de querer estar en la relación, y si los dos estamos en esa misma disipación pues se volverá a dar y si no, pues ya se dará con otras personas”, señaló.

