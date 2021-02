'Es una gran compañera', Gabriel Soto muestra su apoyo a Fátima Molina, protagonista de ‘Te acuerdas de mí’

Luego de que Fátima Molina, protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí, se pronunciara respecto a los rumores que surgieron durante el fin de semana, en los que se aseguraba que el melodrama podría ser sustituido por una nueva producción en el horario estelar de Las Estrellas, debido a que supuestamente no ha cumplido con las expectativas de raiting de la televisora, en parte porque el público no estaba contento con la elección de la actriz como protagonista, ahora ha sido Gabriel Soto, coprotagonista de esta historia, quien ha fijado su postura sobre este tema, desmintiendo todos esos trascendidos y mostrándole su total respaldo a su guapa compañera de elenco.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa, a su salida de los foros de Unicable, que el actor compartió su sentir respecto a los rumores que han surgido en los últimos días y que ya han llegado a oídos de la producción y de sus protagonistas, dejando en claro que nada de lo que se dice es cierto, resaltando el gran trabajo que ha hecho Fátima. “Lo único que puedo decir de ella es que es una gran actriz y una gran compañera”, expresó el intérprete en declaraciones retomadas por el periodista Eden Dorantes para su canal de Youtube, despejando de una vez por todas las dudas que existían en torno a su telenovela.

Por otro lado, Gabriel también se refirió a los rumores que apuntan a que debido a la baja audiencia que ha tenido la telenovela desde su estreno, se habría tomado la decisión de cambiarla de horario e incluso de canal, además de reducir el número de capítulos, con tal de darle espacio a una nueva historia en el horario estelar de Las Estrellas, el cual actualmente ocupa Te acuerdas de mí. “No, para nada (se acorta la historia)”, expresó el actor ante las cámaras, sin entrar en detalles, negando rotundamente que la telenovela vaya a cambiar de canal o de horario, refrendando el éxito que han tenido con esta producción. “La verdad es que nos está yendo muy bien en la novela”, expresó.

La admiración que Gabriel ha expresado por su coprotagonista sin duda es mutua, pues en más de una ocasión Fátima ha dejado en claro su alegría por poder compartir créditos al lado del experimentado actor y conocer su faceta más personal. “Es un tipazo, animándome, tomándome del bracito y diciéndome '¡venga, vamos!', toda la energía que hubo ese día fue muy linda", dijo en entrevista con el medio Diez Minutos. “Es muy divertido, no sé si lo saben. Yo lo acabo de conocer, es un gran compañero, es generoso, siempre tiene la mejor actitud con todos. A lo mejor sólo conocen a Gabriel 'el galán', el que sale en las fotos o en las portadas, la verdad es que es una gran persona y ha sido un regalo conocerlo”, compartió en aquella ocasión.

El contundente mensaje de Fátima Molina

Fue el pasado 22 de febrero cuando la también cantante se pronunció sobre los rumores a través de sus redes sociales. La protagonista de Te acuerdas de mí lanzó un sincero mensaje sobre este tema, defendiéndose incluso de los señalamientos que se hicieron respecto a su físico. “La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela Te acuerdas de mí de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’. No lo sabía”, expresó.

La actriz abordó los señalamientos sobre su físico de una forma muy sincera y contundente, dejando en claro lo orgullosa que está de su belleza. “Si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, y añadió: “No soy perfecta, lo sé. Pero ¿Quién lo es?, yo me gusto y me acepto eso es lo importante”.