¿Boda en puerta? Khloé Kardashian levanta sospechas sobre un compromiso con Tristan

En medio de la promoción de la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, la familia más famosa de la televisión, podría tener una boda en puerta. Hace unas semanas, durante el estreno del primer promocional de la que será la última entrega del programa familia para E!, llama la atención una conversación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson donde la creadora de Good American le dice al basquetbolista que está lista para darle un hermanito a True, su pequeña hija. Tras dejar claro que se han dado una segunda oportunidad en el amor, este fin de semana, la menor de las Kardashians provocó revuelo al compartir una imagen que muchos consideraron como una clara pista de que se ha comprometido con el jugador de los Celtics.

Como parte del lanzamiento de la primera colección de zapatos de Good American, Khloé posó para una foto en la que sus seguidores, más que mirar el calzado, fijaron su atención en un espectacular anillo que la empresaria lució en el dedo anular izquierdo, una clara señal de que pudo haber comprometido con el padre de su hija. El tamaño de la joya provocó varias reacciones en Instagram donde ya cuenta con dos millones de likes, entre los comentarios, destaca el de la conductora de Morgan Stewart quien le preguntó: “¿Están?”, a lo que Khloé respondió con un: “¡Sí!, ¡Sí están!”, aunque parecía que no había lugar a dudas, Khloé jugó al despiste escribiendo: “Mi respuesta fue a la pregunta ‘¿Están?’ y mi respuesta es: ‘Sí, están’… Lo que significa que sí, los zapatos serán lanzados el 25.2”, comentó la empresaria sobre la fecha en la que el calzado saldrá a la venta.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, esta joya se la entregó el basquetbolista a finales del 2020, luego de que regresaron: “Tristan sorprendió a Khloé con un diamante enorme. Es más, un anillo de promesa cualquier otra cosa y a ella le encanta. Se lo dio mientras estaba en Boston, justo antes de Navidad”, reveló la fuente a Life & Style. Esta no es la primera ocasión que Tristan tiene un detalle como éste con Khloé, en junio pasado, durante el cumpleaños de la empresaria le obsequió otro espectacular anillo que, durante su festejo, ella también usó en el dedo anular izquierdo, pues durante el tiempo en el que Koko y Tristan estuvieron separados fueron varios los costos regalos que él le dio.

Aunque la relación de Tristan y Khloé ha pasado por muchas altas y bajas, después de pasar juntos el aislamiento en Los Ángeles y que él la apoyara 24/7 durante los días en que Khloé tuvo su lucha contra el Covid-19, decidieron darse una segunda oportunidad y después de ocultar su regreso, durante el cumpleaños número 40 de Kim Kardashian decidieron que era momento de compartir con la familia que estaban juntos y enamorados nuevamente. Tal como se vi en la temporada 19 del reality, los Kardashian ya sospechaban que Khloé había vuelto con el papá de su hija, pues estaban más juntos que nunca.

Khloé, lista para darle un hermanito a True

Antes de regresa con Tristan, Khloé ya pensaba en tener un hermanito para True y quería que Tristan fuera el padre. Después de que Cupido los flechó de nuevo, esta idea de cristalizó y ahora está convencida de querer otro hijo, de hecho, este deseo quedó plasmando en el primer adelanto de la entrega final del programa familia donde se ve a Khloe decir: “Siento que ha llegado el momento de tener otro hijo”. Ahora que están juntos de nuevo, puede ser que no sólo estén listos para otro bebé, sino también para jurarse amor eterno frente al altar, ¿será que estén decididos?