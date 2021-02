La emoción de Mateo, el hijo de Galilea Montijo, al conocer a Rita Ora

Sin duda alguna, Galilea Montijo es una mujer que disfruta mucho de la maternidad. No en vano procura estar siempre pegada a su hijo, en medida de lo posible, por lo que es común verla siempre acompañada por el pequeño Mateo. De hecho, el menor ya se ha hecho de su propio público, pues en varias ocasiones lo hemos visto a cuadro en el programa Hoy, acompañado a su mamá en el trabajo y robando corazones con su simpatía. Y aunque está acostumbrado a tratar con grandes estrellas, como lo es su madre, ahora que tuvo la oportunidad de mantener una breve charla virtual con la cantante Rita Ora, el pequeño quedó muy sorprendido y emocionado, pues la británica no dudó en llenar de halagos a Mateo. El encuentro se dio luego de que Galilea entrevistara a la intérprete de Your Song de manera virtual para el canal de noticias hispano Latin Us, invitando a su hijo a que saludara a la cantante. El menor no dudó en acercarse y saludar con un tímido “hola”, a lo que la intérprete enternecida respondió: “¡Hola!, eres tan lindo. ¡Wow!, eres muy guapo…”, a lo que el pequeño respondió con un “gracias”, mientras miraba emocionado a la cámara y abrazaba a su mamá cariñosamente. Da play al video y sé testigo de este inesperado encuentro.

