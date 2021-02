Yalitza Aparicio regresa a los Golden Globes, pero no como te imaginas

Han pasado ya dos años desde que Yalitza Aparicio saltó a la fama gracias a su participación en la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, y por la que incluso fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Desde entonces, la joven originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, no ha parado y su presencia ahora es requerida en todos lados, desde un glamoroso desfile de modas, hasta ser invitada como oradora en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de que actualmente es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Ahora, con la temporada de premios en puerta, la también educadora vuelve a ser requerida, específicamente participar en los Golden Globes, una gala a la que en anteriores ocasiones ha asistido como invitada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Y es que se ha informado, que la actriz ha sido invitada por la cadena TNT para conducir el pre-show de la gala que se transmitirá por ese canal el próximo 28 de febrero, algo que sin duda la tiene muy ilusionada. “Estoy muy contenta de aparecer ahora de este lado, creo que me voy a sentir relajada viendo las reacciones de los nominados, pues ya conozco en persona lo que sucede ahí. Estoy agradecida por la invitación…”, compartió la intérprete en entrevista con el diario Milenio.

Para esta importante labor, la maestra reveló que ha tenido que prepararse muy bien, investigando acerca de las películas, los directores y los actores que están involucrados en la entrega. “(Me he preparado) Informándome sobre cómo son las conducciones de estos eventos. Aunque en esta ocasión será diferente, no habrá alfombra roja, muchas cosas van a ser a distancia. Será una oportunidad de revivir la experiencia que tuve con Roma. Se me van a remover muchos recuerdos de aquel día: los nervios, la sensación de no tener idea de lo que estaba pasando. Ahora, del otro lado, podré analizar todo, ver a los nominados y decir: ‘claro, yo sé qué se siente estar ahí’”, expresó.

VER GALERÍA

Esta no sería la primera vez que Yalitza incursiona en la conducción, pues durante la entrega del Grammy Latino más reciente, la actriz fungió como presentadora principal de la gala, sorprendiendo a todos con la facilidad con la que se adueñó del escenario, además de los increíbles increíbles cambios de vestuario con los que impresionó a todos durante aquella inolvidable noche.

¿Cuándo volverá a la pantalla?

En la entrevista que sostuvo con Milenio, Yalitza Aparicio también habló sobre el proceso a lo largo de estos años, luego de su salto a la fama, y la forma en la que ha evolucionado como artista, tomándose el tiempo para seguir preparándose. “(Mi evolución) ha sido maravillosa, he aprendido cosas nuevas, el mundo me conoció por el cine, y es algo que no he abandonado. Muchos piensan que el tiempo ha pasado y nomás no regreso, pero he estado aprendiendo varias cosas; en el cine los proyectos toman su tiempo”, aseguró la intérprete.

VER GALERÍA

Además, Aparicio también dejó en claro que seguirá haciendo cine, sin perder de vista su experiencia como maestra de preescolar, por lo que con seguridad pronto sorprenderá a todos con un nuevo proyecto en la pantalla grande. “Sigo en la pantalla, hay proyectos que ya realizamos, como la serie documental Peace Peace Now Now, de Daniela Vega, a quien le agradezco por dejarme ser portavoz de las mujeres. He permanecido (en el cine), aunque a su tiempo y ritmo, no lo he abandonado, y así vamos a seguir”, señaló.