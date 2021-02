Ouch! Vadhir Derbez y el tremendo golpazo que se dio en su escapada familiar

Semanas después de la divertida aventura en la nieve de Aislinn y Vadhir Derbez, esta famosa familia se ha dado una nueva escapada pero ahora con el clan casi completo y con algunos invitados más. La estrella de La Casa de las Flores estuvo muy feliz junto a su hermana Michelle Aguilera, así como junto a su amiga, la también actriz Martha Higareda. Todos estaban muy emocionados por conquistar la montaña, pero lo que no imaginaban es que a poco de haber empezado a esquiar ocurriría un pequeño accidente. El ganador de ¿Quién es la Máscara? sufrió una caída en la que se golpeó el rostro, pues al parecer no llevaba puesto el casco. Aunque la herida era bastante notoria, el joven intérprete se mostró de lo más tranquilo, hasta estuvo bromeando al respecto con la protagonista de No manches Frida. La jornada de esquí siguió su curso, Vadhir y los demás siguieron divirtiéndose y fue hasta la noche que él y Aislinn explicaron lo curioso del incidente. “Acaba de bajar una doble diamante negra, super difícil, y salí perfecto y luego una parte planita, se me cruzó el esquí y me fui… No pude ni meter las manos”, contó el también actor, mientras su hermana reafirmaba el hecho de que es un experimentado esquiador. Haz click en el video para enterarte de todo lo que pasó.

