'No me lo esperaba', visiblemente conmovido, Alejandro Fernández habla del embarazo de su hija Camila El cantante aseguró que se encuentra muy ilusionado con la próxima llegada de su primera nieta

Alejandro Fernández se encuentra en medio de un momento muy especial de su vida, pues además del éxito profesional que ha tenido a lo largo de su larga trayectoria, en el aspecto personal no podría estar más pleno. Y es que el cantante se estrenará como abuelo el próximo mes de abril, pues su hija Camila se encuentra en plena dulce espera, tal y como lo contó a través de las páginas de ¡HOLA! a inicios de febrero. Conmovido ante la importante etapa que está por iniciar en su vida, el cantante se ha sincerado sobre cómo ha recibido esta importante noticia y de los sentimientos que invaden su corazón en medio de este momento tan entrañable.

Si bien, el cantante se encuentra por demás ilusionado por recibir a su primera nieta, también ha sido un proceso que ha tenido que trabajar a través de los meses, pues aseguró que era algo que no esperaba, por lo que la noticia lo tomó por sorpresa. "Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta. Fue un paso difícil la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba", reconoció el artista con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, durante una entrevista que sostuvo con Univision. "Pero es lo lindo de poder ser un padre joven... no sé si rompí el récord", comentó con el intérprete de Nube Viajera con una sonrisa en el rostro y recibiendo el apoyo de sus dos hijos, Alex y América, quienes lo tomaron de la mano y sonrieron.

En la misma charla, el cantante reconoció que el hecho de imaginar el día en el que por fin pueda cargar a su nieta en brazos lo llena de mucha ilusión, por lo que incluso le gustaría hacerlo desde el primer momento en el que la pequeñita llegué al mundo, pues según dijo, desea estar al lado de su hija cuando llegué el esperado momento. “Lo he imaginado muchísimas veces y quiero estar ahí, quiero estar al lado de Camila y recibirla", expresó el intérprete de lo más emocionado.

El cantante ya había expresado su felicidad por el embarazo de su hija Camila y su esposo Francisco Barba el pasado 6 de febrero, el mismo día en el que la joven cantante compartió la noticia a través de nuestras páginas. "Es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano", compartió ‘El Potrillo’ a través de su perfil de Instagram.

Las buenas noticias se acumulan en la familia Fernández

Alejandro está muy contento de que la numerosa familia que ha formado al lado de sus cinco hijos (tres que tuvo con América Guinart y dos con Ximena Díaz) esté ante un futuro lleno de emocionantes noticias. Y es que además del nacimiento de su nieta, que se dará justo en el mismo mes en el que él celebrará su cumpleaños 50, el intérprete tiene muchos motivos para celebrar y brindar, pues será también en este año cuando su primogénito, el cantante Alex Fernández contraiga nupcias con su novia Alexia Hernández el próximo 4 de septiembre, luego de más de 10 años de relación.