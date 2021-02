Toño Mauri reaparece en redes sociales con un mensaje de agradecimiento

Agradecido por la segunda oportunidad que la vida le ha dado y con la esperanza renovada, Toño Mauri poco a poco comienza a reintegrarse a la vida que dejó en pausa en julio pasado, cunado comenzó su lucha en contra del Covid-19, enfermedad que le dejaría una serie de graves secuelas, por las que incluso necesitó de un doble trasplante de pulmón. De hecho, el intérprete ha retomado las publicaciones en sus redes sociales, lugar donde se había pronunciado por última vez el pasado verano, justo antes de ser ingresado al hospital. Toño ha hecho este regreso al mundo virtual para agradecer a todos los doctores, enfermeras y a sus fans por haberse mantenido al pendiente de él durante los ocho meses que duró la parte más dura de su batalla contra el Covid.

Fue a través de su perfil de Instagram compartió una serie de imágenes en las que mostró algunos de los momentos más entrañables que sucedieron el día en el que dejó el hospital entre aplausos de todo el personal médico que labora en el lugar y en el que mostró su gran fortaleza al intentar caminar por sí mismo, a pesar de que por el momento se le dificulta hacerlo. Además, también mostró algunas imágenes en las que se le puede ver acompañada de su esposa Carla Alemán Magnani, y de sus dos hijos, Antonio y Carla, posando por primera vez fuera del hospital. Junto a las imágenes, el actor escribió un emotivo mensaje de agradecimiento, mostrándose de lo más conmovido por el apoyo que ha recibido a lo largo de todo este tiempo. “Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi familia, gracias a ustedes, y a los doctores que siempre hicieron su mejor esfuerzo. Lo bueno está por venir”, compartió el actor de lo más emocionado y optimista.

La publicación de Toño ha generado un sinfín de reacciones de parte de sus fans, quienes no han dejado de enviarle sus buenos deseos y sus mejores vibras para que pueda recuperarse lo antes posible. Como era de esperarse, algunos amigos famosos del actor, como Martha Debayle, Paty Manterola y Juan Carlos Valladares, se hicieron presentes, haciéndole saber su respaldo, así como la felicidad que les causa el poder verlo bien y en camino a la completa recuperación.

La última vez que Toño Mauri se hizo presente en redes sociales fue el pasado 1 de julio, cuando el también cantante confirmó su diagnóstico por Covid-19, así como su hospitalización, mostrándose confiado en que regresaría pronto a su casa, un deseo que añoraba se volviera realidad y que por fin pudo cristalizar luego de ocho meses de hospitalización. “Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones”, expresó en el breve comunicado.

Le gustaría conocer a la familia de su donador

Toño Mauri no tiene más que palabras de agradecimiento para la familia de la persona que le donó sus pulmones, por lo que incluso le gustaría encontrarse con ellos para poder agradecerles de primera mano y también conocer un poco más de la vida de su donador. “Hice una carta para la familia del donante donde le expreso lo que siento, mi agradecimiento y sí, si hay la oportunidad me gustaría conocerlos que vieran esa parte de mí, es una parte muy sensible, pero yo no sé cómo es, pero visualizo a un ángel de luz dándonos sus órganos para poder vivir y yo estoy seguro que, todos esos seres, están en un lugar muy especial”, dijo durante una charla con el programa El Gordo y la Flaca. Durante su tiempo en el hospital, el actor se mantuvo cercano a Dios y así lo explicó: “Le ofrecí mi vida y que él tomara la decisión, su decisión fue ponerme en las mejores manos que son los doctores y que gracias a ellos y a Dios hoy estoy aquí”.

