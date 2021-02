Sofía Castro celebra por adelantado el cumpleaños de su novio Pablo Bernot

Aunque el cumpleaños de Pablo Bernot, novio de Sofía Castro, es hasta el próximo 22 de febrero, la actriz ha aprovechado el fin de semana para comenzar las celebraciones por esta fecha tan especial y esperada por ambos. Para esta ocasión, la actriz mandó a hacer un increíble pastel con el que sorprendió a su amado, con quien lleva casi año y medio de relación, dejando en claro el gran amor que tiene por él y lo emocionada que está por poder celebrar un cumpleaños más a su lado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de Instagram Stories donde la hija de Angélica Rivera mostró algunos detalles de la íntima celebración que organizó para su novio, quien en todo momento se dejó ver sonriente y emocionado ante el sorprendente paste que la actriz de 24 años mandó a hacer para él. Y es que la enorme tarta tenía algunos detalles de color que simulaban mármol de color dorado, así como algunos balones, desde el basquetbol hasta el futbol, deportes a los que el guapo cumpleañero es aficionado. Sobre las imágenes, Sofía dejó en claro el cariño que tiene por su novio y expresó un sincero: “Te amo Pablo”.

Aunque en los videos y fotografías que Sofía Castro compartió sobre la celebración no aparece ella, sí se le puede escuchar cantar de lo más emocionada Las Mañanitas a su novio, quien de lo más feliz sopló a las velitas de su delicioso pastel, agradecido por el festejo adelantado de cumpleaños que organizó su novia. Por lo que se puede escuchar y ver en el video que la actriz ha compartido, la pareja estuvo acompañada por la familia del festejado, pues se pueden escuchar algunas otras voces y aplausos en el fondo, además las pícaras risas de Sofía, quien en todo momento se mostró emocionada por celebrar el cumpleaños de Pablo.

VER GALERÍA

Un año de mucho amor

Fue el pasado 8 de septiembre cuando Sofia y Pablo celebraron su primer aniversario de novios, una ocasión que sirvió para la actriz dejara en claro el gran amor que tiene por su novio, a través de un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales. “365 días contigo. Gracias mi amor por tantas risas, consejos, abrazos, viajes, lágrimas, alguna que otra pelea, jaaa por tu paciencia, tu apoyo, tus sorpresas, por aguantar la distancia conmigo, pero sobre todo gracias por tu amor incondicional…”, escribió en sus primeras líneas Sofía, a través de sus redes sociales, acompañando su publicación con una tierna imagen en la que aparecen los dos, mirándose a los ojos y a punto de darse un beso.

Pero eso no fue todo, porque en la carta que la estrella de la telenovela El Dragón dedicó a su amado, se sinceró sobre las grandes lecciones que ha aprendido gracias al amor, enteramente agradecida por la posibilidad de vivir este momento. “Me has enseñado que el amor sí puede ser bonito y que el amor es de dos, y que si se hace equipo todo se puede…”, agregó, para después finalizar esta breve carta con otra contundente reflexión. “La vida no sería lo hermosa que es si no tuviéramos cicatrices. Gracias por sanar las mías, gracias amor por llegar a mi vida. Te amo infinito”, expresó.

Del mismo modo, Pablo correspondió al tierno gesto de su novia, destacando lo mucho que le ilusiona compartir con ella cada instante. “Un año contigo y contando. Te amo @sofia_96castro”, escribió el galán en sus redes sociales, agregando una foto en la que aparecen los dos dándose un abrazo, misma que Sofía replicó en su cuenta de Instagram, pues como bien sabemos, él mantiene en privado sus perfiles. En la parte inferior de esa postal en blanco y negro, Bernot también reiteró a su amada la gran emoción que lo invade. “Gracias por el mejor año y por hacerme tan feliz. Te amo infinito”, escribió.

VER GALERÍA