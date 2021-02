'Empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía', Danna Paola sobre las críticas hacia su físico

Aunque Danna Paola es una mujer que inspira a millones con su trabajo artístico y su presencia en el escenario, tuvo que trabajar mucho en cuanto a su persona y amor propio antes de convertirse en la persona segura de sí misma que es hoy. Y es que en más de una ocasión, la cantante fue víctima de comentarios sobre su aspecto físico que al final terminaron por mermar en su ánimo y en su estabilidad emocional. Por fortuna, la también actriz aprendió a través de estas experiencias a no dejarse influenciar por los comentarios de terceros y a fortalecer su autoestima a través de todas estas experiencias.

Así lo reveló durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, donde la intérprete de Oye Pablo habló con total apertura de la ocasión en la que el comentario de una persona sobre su peso, desencadenó en una serie de pensamientos y comportamientos que la llevaron a dejar su amor propio en segundo plano, pues no podría creer que la estuvieran señalando por su cuerpo. “Era algo que yo nunca había tenido consciente y mi mamá siempre toda la vida nos enseñó a comer sano a mi hermana y a mí, y en ese entonces me dijo: ‘el día que te preocupes de verdad que por tu peso, por cómo te ves, no vas a poder a volver salir de ahí”, contó la intérprete al revelar que en realidad ella nunca antes había lidiado con problemas de peso y que mucho menos era un tema que le preocupara.

Sin embargo, los comentarios sobre su aspecto físico que recibió luego de haber grabado un comercial de champú terminaron por meterle ideas que nunca antes había tenido sobre ella misma. “Obviamente a mi metieron un gusanito en el que dije ‘todo está mal’, me metí a hacer ejercicio, a dieta super estricta… pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Entonces fue como este constante rechazo hacia mi persona, el no empezar a quererme a mí misma. Yo cero tenía amor propio, era como de todo el tiempo mi prioridad era verme bien, ya no era si actuaba, cantaba o esto, era verme bien”, expresó.

Y es que al final, la actriz no podía creer que estas ideas que llegaron a afectarla tanto provinieran de los comentarios de alguien más y no de ella misma, por lo que incluso aprendió una gran lección de todo esto. “No fue por mí, fue terceros. Yo nunca había vivido eso, y creo que lo peor que podemos hacer hoy en la industria es señalar o decirle a alguien: ‘oye, qué flaco estás… qué gordo estás’, tu no sabes por lo que está pasando esa persona y como mujeres es muy delicado”, agregó.

Una mujer renovada

Lo cierto es que ninguna experiencia fallida ha sido para Danna un impedimento para ser feliz, pues hoy reconoce que ha pasado la página de aquellos episodios de los que ha obtenido grandes aprendizajes, gracias a la actitud tan positiva que ha asumido durante este tiempo, por tal motivo asegura sentirse más que preparada para disfrutar de su persona e incluso del amor junto a un nuevo galán. “Sí está listo para volver a amar (mi corazón) … tengo el corazón pleno, estoy feliz, estoy en un momento de mi vida muy (bueno) y justo todo lo que viví me hizo justo entender hoy en día lo que realmente quiero con una persona, en una relación, lo que sí está bien, el compaginarte con alguien, sentir mariposas… pero sin perder el piso y no vivir en una nube, sino siendo exactamente real, sin fingir…”, comentó.

