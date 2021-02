Vadhir Derbez se sincera: 'El corazón está muy bien'

En junio del año pasado, Vadhir Derbez se sinceró con sus fans y reveló que había terminado la relación amorosa en la que se encontraba desde hace tiempo. Desde entonces, el guapo actor se ha mantenido soltero, enfocado en sus proyectos profesionales, los cuales lo tienen por demás emocionado y lleno de ilusiones. Y aunque disfruta mucho de su soltería, el hijo de Eugenio Derbez no está cerrado a iniciar un nuevo noviazgo, pues incluso ha revelado que se encuentra listo a nivel personal para reencontrarse con el amor, siempre y cuando esté seguro de que sea con la persona indicada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló Vadhir durante una reciente entrevista con el programa La Hora ¡HOLA!, que conduce Natasha Cheij, en donde además de hablar del éxito de su canción Buena Suerte y de todos los proyectos profesionales en los que se encuentra inmerso, se refirió al estado de su corazón, revelando que por ahora se encuentra muy contento y feliz, a pesar de su soltería. “El corazón está muy bien porque me he enfocado tanto a lo que he estado queriendo hacer y encima de eso no estoy cerrado nunca a conocer gente nueva”, expresó el intérprete de Buena Suerte, mostrando su disponibilidad para enamorarse nuevamente.

Sin embargo, el encontrar una nueva pareja no es algo en lo que Vadhir tenga puesta toda su energía, pues asegura que para poder iniciar una nueva relación es necesario primero estar bien contigo mismo, un proceso en el que también se ha enfocado en los últimos meses. “Me dejo fluir, me dejo llevar. Creo que uno cuando se concentra a trabajar con uno mismo y poder crear cosas fregonas, solito vas jalando a la gente correcta, entonces en el momento en el que tenga que llegar esa persona indicada estará increíble, y si no, no pasa nada, yo sigo avanzando y sigo creciendo”, expresó el intérprete durante su charla con el programa de ¡HOLA! TV. “Novias vienen y van, lo que está ahí contigo seguro toda la vida es la familia y tu misma persona”, agregó.

VER GALERÍA

¿Cómo se encuentra su familia?

En la misma entrevista, Vadhir Derbez también habló sobre la relación que mantiene con su famosa familia y la forma en la que la pandemia ha afectado el que puedan mantenerse cerca o verse más seguido, pues además de sus apretadas agendas profesionales, las restricciones sociales les impide reunirse. “Nos vemos cuando podemos, cuando no tenemos viajes de trabajo y ya pasamos la cuarentena indicada, ya nos tratamos de ver lo más seguido posible allá en Los Ángeles”, contó el actor.

Y es que Vadhir reveló que en ocasiones es difícil ponerse de acuerdo para poder estar juntos todos en familia, pues por ahora su prioridad es el mantenerse seguros, aunque eso implique el que no puedan convivir tanto como quisieran. “Nos ha tocado que por más que nos queramos ver, pues tenemos que ser responsables y no vernos, pero lo entendemos. Somos una familia que entendemos perfectamente el trabajo, los viajes, los cuidados de cada quien… Yo estoy agradecido por la familia tan bonita, tan talentosa, tan fregona que me dio esta vida y me encanta poder seguir creciendo todos como equipo”, finalizó el intérprete. Encuentra la entrevista completa y entérate de todo lo que Vadhir Derbez contó en el video de abajo.