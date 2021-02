La graciosa reacción de Eugenio Derbez ante las fotos más sexys de su hija Aislinn

La relación que Eugenio Derbez ha forjado a lo largo de los años es de lo más especial y divertida. Y es que además de ser un padre que siempre está al pendiente de sus cuatro retoños, a pesar de que la mayoría de ellos ya son adultos, también se ha encargado de que su vínculo esté basado en el amor y la confianza, por lo que siempre tienen carta abierta para poder expresarse y sincerarse con él. Sin embargo, de repente también suele salir su personalidad protectora y hasta un poco celosa, sobre todo cuando se trata de su hija Aislinn, quien en más de una ocasión se ha ganado uno que otro regaño virtual de parte del comediante, sobre todo cuando la actriz comparte sus fotos más sexys. Tal y como sucedió recientemente, cuando Eugenio no pudo evitar expresar su opinión sobre la última sesión de fotos de su hija mayor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde Aislinn compartió una fotografía en la que se le puede ver luciendo guapísima como siempre, posando en lencería de color negro. Junto a la imagen, la actriz escribió un mensaje, refiriéndose al fotógrafo que le tomó las fotos e invocando a su papá, sabiendo que este tipo de imágenes no suelen gustarle. “Y pues @henryjimenz me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron… Y bueno, aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto... Lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes”, expresó la artista de 33 años.

De inmediato Eugenio se hizo presente y debajo de la publicación escribió: “Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, dejando en claro su postura respecto a las imágenes de su hija y bromeando un poco con a situación. Sin embargo, los mensajes entre padre e hija no pararon ahí, pues continuaron en un chat privado que posteriormente Aislinn compartió con sus seguidores. “¿Ya la viste (la fotografía)?”, preguntó la actriz a su papá, quien de inmediato mostró su desacuerdo: “No (la he visto). Estamos cenando… Y no me hacen gracia tus publicaciones… ahorita la veo…”, contestó. “De vez en cuando hay que romper el internet”, agregó Aislinn.

VER GALERÍA

Posteriormente, Aislinn compartió una nueva fotografía de la misma sesión de fotos en su feed de Instagram, enloqueciendo a sus fans que no dudaron en llenar la foto de piropos y likes. La actriz nuevamente invitó a su papá a que viera la imagen que recientemente publicó. “Ya puse otra. Te invito a pasar a mi Instagram a infartarte”, se puede leer en la segunda parte de la conversación que la actriz sostuvo con su papá en WhatsApp. De inmediato, Derbez hizo gala de su sentido del humor e incluso hizo referencia a uno de los proyectos de su hija para justificar su respuesta. “Deberías de seguir a una cuenta que se llama ‘La Magia del Caos’ para que llenes ese vacío que te orilla a exhibirte en calzones…”, expresó el actor, provocando la risa de su hija.

Aislinn, la sorpresa más especial en la vida de Eugenio

La conexión que existe entre Eugenio y su hija tiene un por qué y fue la misma Aislinn quien explicó de dónde viene ese amor incondicional, durante una charla que sostuvo con su papá para su canal de Youtube. En ella reveló que Derbez no tenía intención de tener hijos, así que cuando se enteró de que venía en camino fue una sorpresa que, muy pronto, lo hizo cambiar de opinión respecto a la paternidad: “En cuanto llegaste todo cambió, de hecho, en mi película No se Aceptan Devoluciones, la frase que viene acompañada con el título de ‘eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y esa frase la hice basada en ti. Eso fuiste, lo mejor que no quería que me pasara y hasta la fecha sigues siendo lo mejor que no quería que me pasara”, le confesó el cineasta.

VER GALERÍA