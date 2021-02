¡Como niño con juguete nuevo! El 'Canelo' Álvarez muestra el increíble Ferrari que acaba de adquirir

Es de todos conocido que Saúl 'Canelo' Álvarez es un hombre de muchas aficiones y entregado a varias pasiones. Además de los caballos pura sangre y el box, el guapo tapatío también tiene un gusto muy especial por los autos de lujo y deportivos, por lo que incluso posee una increíble garage lleno de los modelos más exclusivos. De hecho, el pugilista recientemente ha agregado un nuevo modelo a su extensa colección. Se trata de un Ferrari color rojo, el cual ha mostrado en sus redes sociales, convirtiéndose en una de las pocas personas en el mundo en poseer el modelo de la reconocida firma italiana.

A través de su perfil de Instagram, el ‘Canelo’ compartió una fotografía en la que aparece posando sentado frente al automóvil modelo LaFerrari, color Rosso Corsa, vistiendo también un conjunto deportivo en color rojo, combinando a la perfección con su nueva adquisición. Por lo que ha dicho en la descripción de su foto, el auto lo consiguió con ayuda de uno de sus amigos, que en otras ocasiones también lo ha ayudado a hacerse de los modelos más exclusivos. “Gracias @neto_24_ por conseguirme este bebé”, escribió el pugilista mexicano al pie de la postal que ha acumulado más 900 mil likes de sus seguidores.

De acuerdo con el sitio oficial del fabricante, el modelo LaFerrari fue lanzado en 2013, durante el Salón Internacional del Automóvil en Ginebra, Suiza. Aunque es un auto que se produjo hasta el 2018, solo se fabricaron 499 unidades de este auto, por lo que ahora el ‘Canelo’ forma parte del exclusivo y selecto grupo de propietarios de este increíble automóvil en todo el mundo.

Aunque en el año de su lanzamiento el increíble Ferrari tenía un costo de 1.5 millones de dólares (más de 30 millones de pesos), al ser una pieza de edición limitada y con pocas unidades en existencia en el mundo, su precio se ha elevado por los cielos, pues ahora se calcula que puede costar entre 2 y 4 millones de dólares (entre 40 y 80 millones de pesos mexicanos), por lo que se podría decir que su precio se ha duplicado, e incluso triplicado.

Un hombre solidario

Sin duda alguna, ‘Canelo’ Álvarez tiene un excéntrico gusto, algo que se ha visto reflejado en sus redes sociales. Sin embargo, también es un hombre de un gran corazón, consciente y empático de la realidad de otras personas, por lo que siempre trata de ayudar a todos sin pensarlo. Tal fue el caso reciente de una pequeñita, quien le pidió su apoyo para firmar unos guantes de box y así ella poder rifarlos y pagar una cirugía y unas terapias para volver a caminar. “Hola Saúl Canelo Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea, me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo muy buena suerte, y yo sé que vas a ganar esta pelea”, expresó la pequeñita en un video difundido en redes sociales. “Aprovechando este video, le iba a decir que, si usted me daba permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, usted me los firme, y yo poder rifarlos en mi nombre, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito, para poder caminar. Te deseo buenas tardes y que tengas bonito día”, finalizó la pequeña.

Al enterarse, el boxeador de inmediato respondió de forma positiva e incluso le ofreció pagar todo su tratamiento, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones. A través de un mensaje de voz, que también circula en redes sociales, el ‘Canelo’ le respondió con un sí y le envió la ayuda, casi de inmediato: “Hermano dile que con mucho gusto que, con todo mi corazón, que es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos”. El boxeador se mostró muy conmovido por la iniciativa de la niña quien, ya hizo pública su respuesta.