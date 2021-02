Llegó la hora, Kim Kardashian solicita el divorcio a Kanye West

Tras varios días de incertidumbre, finalmente se ha dado a conocer que Kim Kardashian y Kanye West están separados, según los últimos reportes que han salido a la luz en torno al estatus sentimental de la pareja, que se mantuvo unida en matrimonio por casi siete años. Al mismo tiempo, se sabe que la socialité ha puesto todo en marcha para dar el siguiente paso, solicitando formalmente el divorcio del padre de sus hijos, con quien se dice busca llevar un proceso de lo más amistoso, de cara al acuerdo con el que podrán cerrar este capítulo mediático, tras un periodo en que ambos enfrentaron varios episodios complicados, como cuando el rapero publicó polémicos mensajes en contra de su esposa y también de su suegra, Kris Jenner.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De acuerdo con información revelada este 19 de febrero por People, en la demanda emitida por Kim se pone de frente la estabilidad de sus cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Salm, por lo que ella y Kanye están buscando una custodia legal y física compartida de los menores, una circunstancia que, según fuentes cercanas a la publicación, les ha permitido avanzar para llegar a un próximo acuerdo. Cabe destacar que esta noticia surge un mes después de que se encendieran las alarmas en torno a lo que ocurría con los esposos, instante en que se habló de un “divorcio inminente”, situación que han preferido mantener bajo total discreción, aunque gracias a algunos informantes se han podido conocer más detalles, como cuando se dijo que la también empresaria había contratado a la famosa abogada Laura Wasser, conocida por hacerse cargo de los divorcios de varios famosos en Hollywood.

La noticia de la demanda de divorcio que fue ingresada por Kim Kardashian, también destaca que existe un acuerdo prenupcial entre los dos, el cual ninguno ha impugnado. Por tal motivo, se estima que no habrá controversia relacionada con la disposición de los bienes, así lo reveló TMZ. En ese mismo medio, se especifica que en los documentos “no se incluye una fecha de separación”, pues se encuentra listada como “por determinar”. Lo cierto es que a lo largo de este tiempo, la prensa ha dado seguimiento a los movimientos puntuales de la pareja, por lo que su distanciamiento ha sido perfectamente documentado durante estos meses, desde aquel primer acto de campaña electoral con el que Kanye buscó postularse a la presidencia de los Estados Unidos, y en el que dio un controversial discurso en el que reveló situaciones muy privadas de su familia.

VER GALERÍA

Hasta el momento, representantes del Tribunal Superior de Los Ángeles, así como los de la estrella de Keeping Up with the Kardashians, han confirmado que Kim había presentado los papeles de divorcio. Mientras tanto, los voceros de West no han dado respuesta a una petición de comentarios, según reporta de último momento la agencia de noticias Reuters. Así, los esposos se preparan para pasar la página de un capítulo colmado por polémicos instantes, mismos que serán recordados por los millones de fanáticos que siguieron de cerca su romance.

La historia de amor de Kanye y Kim

Desde que se destapó su romance, la pareja se convirtió en el centro de todas las miradas, algo que cobró relevancia el día en que decidieron comprometerse, esto en octubre de 2013. Posteriormente, ambos tomaron la decisión de dar un importante paso, celebrando una lujosa boda en la ciudad de Florencia, Italia, esto en mayo de 2014. Por aquellos días, la dicha de unir sus vidas en matrimonio fue mayor, pues el evento ocurrió un año después de haber dado la bienvenida a su primera hija, la pequeña North.

VER GALERÍA