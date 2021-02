¡Felices 7! Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebran ahora a su pequeña Miranda

El presente mes de febrero ha sido si duda de muchos festejos para las celebs, especialmente para las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Hace unos días Elissa, la primogénita, de estos famosos celebró sus primeros 12 años de vida, ocasión que se tornó de lo más especial, pues tuvo lugar en medio de las grabaciones de la telenovela en la que participa. Ahora ha sido el turno de la pequeña Miranda, pues ha llegado su cumpleaños número de 7. Desde temprano, la actriz sorprendió a su hija menor con un rico pastel y aunque aún estaba un poco adormilada, eso no fue impedimento para que le diera la tradicional mordida. "Nuestra cereza del pastel... Mosquetera chiquita, eres la luz que todos los días ilumina nuestra vida, con tu alegría y personalidad tan mágica llenas de amor a quiénes somos afortunados de amarte. ¡Felices 7 mi chiquitina preciosa!", escribió Geraldine en su cuenta de Instagram al compartir alguna fotos junto a su pequeña. El galán de telenovelas también tomó sus redes sociales para felicitar a su nena y compartir algunas lindas postales de ambos. "Hoy es tu cumpleaños mi chiquitina hermosa. No tienes una idea cuánto te amo y cómo me derrites con tu ternura y con tu alma tan alegre. Te deseo un muy feliz cumpleaños mi amor y estaré para ti siempre para amarte y cuidarte. Te amo con todo mi corazón hijita", escribió Gabriel. Haz click abajo para ver cómo consintieron a Miranda en su día.

