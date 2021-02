Contundente, Eiza González envía un mensaje para poner un alto a las difamaciones

La reciente visita de Eiza González al show de Jimmy Kimmel acaparó toda la atención. No solo por las revelaciones que hizo en este espacio al que acudió como parte de la promoción de su nueva película, I Care A Lot, sino también por el espectacular look de vestido verde con bustier de Burberry. Tal fue la sensación que provocó la presencia de la actriz a su llegada y salida del estudio, que los paparazzi le siguieron el rastro en todo momento, capturando los mejores ángulos de la estrella, quien dio muestra de poseer un estilo y elegancia únicos. Por supuesto, las imágenes, -que se viralizaron de un instante a otro-, originaron toda una conversación entre los usuarios en redes, aunque hubo un comentario en especial que llamó mucho la atención de la intérprete, quien sin más rodeos respondió al mismo para poner punto final a las difamaciones y dejar claro que, ante todo, muchas de las cosas que se dicen sobre su persona carecen de veracidad.

Todo comenzó luego de que un medio estadounidense compartiera en su cuenta de Instagram la fotografía de Eiza a las afueras del estudio donde graba Jimmy Kimmel, postal a la que una usuaria de nombre Hinda reaccionó de manera sarcástica: “¿Adivinen quién llamó al paparazzi?”, escribió, insinuando que la estrella había planeado todo para ser fotografiada como si se tratara de un evento casual. De inmediato, Eiza no dudó en responder, y tan directa como suele ser, hizo frente a esta difamación que al mismo tiempo le mereció todo el apoyo de sus fanáticos. “Hola, Hinda. Leyendo el sarcasmo de tu mensaje, sentí la necesidad de responder a tu pregunta. Nunca, en toda mi carrera, he llamado o ‘alertado’ a un paparazzi. Hasta el punto en que aliento a cualquier paparazzi a que salga y compruebe que he hecho eso alguna vez. No tengo nada de qué preocuparme…”, dijo en sus primeras líneas.

Posteriormente, Eiza alertó a la usuaria a ser precavida con el tipo de información que suele circular por diversos sitios, explicando un poco la dinámica del trabajo de los fotógrafos, que se encuentran muy pendientes de la vida de los famosos. “Te recomiendo no creer todo lo que lees en los sitos de chismes. La intención de ellos es vender a cualquier costo. Me gusta vivir mi vida lo más privada posible. Por el resto de mi vida. No estoy segura que sepas esto, pero los paparazzi se ganan la vida con fotografías. Es por eso que se estacionan afuera de nuestras casas y nos persiguen hasta obtener una foto…”, explicó.

Finalmente, Eiza hizo énfasis en la lectura que muchas veces se le da a este tipo de comentarios, en donde los señalamientos van dirigidos hacia las mujeres, defendiendo ante todo el esfuerzo y empeño que ha puesto a lo largo de su carrera para llegar al punto en el que ahora se encuentra. “De nuevo, no tengo nada qué ocultar. Pero no permitiré que tú o cualquiera me difamen por algo que fue inventado por un sitio de chismes, para victimizar a su hombre favorito y avillanar a una mujer, que ha trabajado sin parar desde que era una niña por una narrativa más jugosa. No necesito un hombre ni fotos que me den una carrera. He trabajado muy duro para estar en donde estoy. Te deseo lo mejor este jueves”, remató la actriz.

Honesta ante las críticas

A finales de septiembre de 2020, Eiza se sinceró sobre lo complejo que ha sido para ella enfrentar los señalamientos hacia su persona, esto a través de un honesto mensaje en redes sociales, en donde abrió su corazón como muy pocas veces. “Fui creciendo con la idea de que no debía caer en las provocaciones de los medios de comunicación y que debía callarme ante todo lo que se decía de mí. Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas…”, dijo en aquel momento, mostrando su lado más vulnerable al compartir lo difícil que esto ha sido para ella. “Todos tenemos nuestros traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quién eres y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10 mil mensajes positivos, pero uno negativo puede afectarte…”, reveló.

