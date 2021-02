Lucero revela que ella y su hija superaron el Covid-19: 'Gracias a Dios soy muy afortunada'

Estos días, Lucero tuvo que hacer una pausa en sus actividades tras dar positivo a Covid-19, así lo reveló la cantante durante una reciente entrevista, en la que además confesó que su hija, Lucero Mijares, también había estado contagiada. De muy buenos ánimos, la intérprete compartió detalles de cómo llevó la enfermedad, y de la incertidumbre que en su momento la invadió tras conocer la noticia. Mientras tanto, celebra por todo lo alto encontrarse mejor de salud, dispuesta a continuar como hasta ahora lo ha hecho, con total optimismo y agradecida con Dios por haber superado esta prueba. Eso sí, la estrella se encuentra muy motivada en estos instantes, pues a la par de lo acontecido, recientemente celebró los 16 años de Lucerito, quien por cierto ya tiene redes sociales, sin dejar de mencionar el lanzamiento oficial de Gloria a ti, la canción en la que ambas han unido sus voces.

De lo más transparente, Lucero abrió su corazón durante una charla con el programa televisivo Hoy, espacio en el que expresó parte de su sentir luego de haber atravesado por esta situación que ha afectado a millones de personas en el mundo entero. “Estuve contagiada de Covid y ya salí de ello…”, confirmó al matutino, sin dejar de reiterar lo mucho que la tranquiliza el hecho de que todo haya marchado por buen camino a pesar de las circunstancias. “Gracias a Dios soy muy afortunada y hay muchos factores que creo que ayudaron muchísimo a que yo hoy esté bien…”, dijo, visiblemente tranquila a través de una charla en línea desde su casa.

La intérprete de temas como Electricidad y Veleta, también habló de la fuerte incertidumbre que la invadió tras descubrir que estaba contagiada, dado el comportamiento que ha tenido el virus en muchas personas. “Inmediatamente siento, lógicamente, mucho miedo, siento mucho temor y empiezo a pensar cómo me va a tocar a mí. ¿Por qué? Porque creo más allá de toda la información y de todas las cosas que podemos leer, escuchar, ver, dicen, no dicen, me dijeron, me contaron, por ahí se rumora, más allá de todo eso no tenemos nadie la certeza de que vamos a estar bien…”, confesó a lo largo de la plática, poniendo al tanto a todos sus fanáticos de este tema, que además ha decidido abordar a través de su canal en YouTube, Mucho qué contar.

Lucerito también se contagió

Lo cierto es que Lucero asume con total madurez este episodio, aunque reconoce que a lo largo de la enfermedad, su hija Lucerito también resultó contagiada, aunque asegura que la joven pudo salir adelante sin ningún contratiempo. “Me dio mucha pena que contagié a mi hija, a mi Lucero, sí la contagié. Pero muy bien, ella reaccionó muy bien en todos los aspectos y me refiero a que su salud estaba muy bien, porque sabemos también de lo que nos hemos enterado y hemos aprendido que a la gente joven probablemente, en muchos de los casos les va bien con el contagio y no sufren temas complicados. Estoy muy agradecida con Dios y con la vida de que a ella también le haya ido así de bien, que haya evolucionado…”.

Para el episodio de su videoblog, titulado Mi experiencia con el Covid, Lucero preparó un relato de cómo enfrentó la enfermedad, y de los síntomas que la aquejaron desde el primer momento. “Sentí un poco de cansancio al hacer ejercicio pero no lo identifiqué como síntoma de Covid… pero hubo más detalles que me hicieron decidirme a hacerme la prueba, y no sé cómo se coló…”, dijo la cantante, quien asegura que a lo largo de este tiempo tomó todas las precauciones necesarias.

