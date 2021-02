Juan Soler de su nueva ilusión en el amor: ‘Tengo una muy linda relación’

No hay duda de que Juan Soler se encuentra viviendo un gran momento en su vida en todos los sentidos. En lo que respecta a lo profesional, acaba de protagonizar un exitoso proyecto televisivo que le trajo gratas experiencias, mientras que en lo personas ha podido iniciar una nueva relación sentimental que, aunque ha preferido llevar lejos de los reflectores, ha reconocido que lo tiene pleno. Al reflexionar justamente sobre su vida amorosa, el galán de telenovelas ha confesado cómo han sido para él los enamoramientos y cómo es su actual noviazgo, además ha revelado algunos detalles de su separación de Maky, con quien actualmente mantiene una relación de cariño y respeto.

Transparente como suele serlo, Juan habló del camino que ha recorrido en temas del corazón y reveló que en su pasado fue todo un conquistador. En una entrevista para Hoy, y ante la pregunta expresa de Jorge El Burro Van Rankin, el actor confirmó algo que nunca ha negado sobre su juventud: “Fui mujeriego, muy noviero”, dijo con total sinceridad. “¿Tú te enamoras fácilmente?”, le preguntó el conductor del matutino de Televisa, a lo que la estrella de La Mexicana y El Güero respondió: “No eh… Tuve grandes amores que respeté muchísimo, pero creo que así de enamorarme hasta los huesos, no”, afirmó.

En la vida de este guapo actor ha ocupado un lugar muy importante Maky, madre de sus hijas Azul y Mía, de quien se separó en el mejor de los términos tras un largo y feliz matrimonio. “A Maky la conozco desde el 97 y al principio no me cayó bien”, confesó el galán argentino, para luego relatar cómo las cosas dieron un giro que terminó por llevarlos al altar. “Pero en el año 2002 conocí a una Maky diferente, acababa de tronar con su novio, estaba muy frágil, muy sensible… Sí me enamoré mucho de Maky, me casé en diciembre de 2003 con ella”, contó.

Sin embargo, los caminos de estos dos famosos terminarían por tomar rumbos separados. “Fue una gran relación, la pasamos muy bien, vivimos aquí en México muchos años, luego salió un contrato en Miami… y Miami fue el punto de quiebre, fue donde nos desencontramos, ella empezó a ver cosas en ella que quería cambiar y eso afectó grandemente a la pareja y vino la separación y yo me vine solo a vivir a México nuevamente”, relató el actor. “Las cosas ya estaban completamente rotas y en noviembre (de 2018) anunciamos la separación”, recordó. Aunque esta decisión sin duda no fue nada fácil para ninguno de los dos, ambos supieron tomarla con gran madurez, poniendo en primer lugar el bienestar de sus hijas.

Vive ahora una nueva etapa en temas del corazón

Luego de un tiempo disfrutando su soltería, Juan reveló la semana pasada que se había dado una nueva oportunidad en el amor. Al hablar al respecto, el actor se mostró muy tranquilo y explicó el por qué ha preferido mantener los detalles de este noviazgo lejos de del ojo público. “Tengo una muy linda relación con una persona que no tiene que ver con el medio, entonces sí no le gusta mucho a ella la exposición”, comentó. “Tengo una relación que se está forjando y con la seriedad con la yo abarco hoy ya todos mis proyectos”, aseguró. El galán de telenovelas ya había manifestado su intención de mantener privados los pormenores de su nueva situación sentimental. “Sí va a quedar dentro de mi círculo íntimo, pero sí hay una persona muy especial en este momento y me tiene muy contento”, dijo hace unos días en el programa People VIP, de People en Español al revelar la nueva ilusión que tiene en su vida.

