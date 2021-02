El nuevo y muy interesante trabajo de Malia Obama

Han pasado más de cuatro años desde que los Obama dejaron la Casa Blanca, y aunque Barack y Michelle se han mantenido activos ante el ojo público, sus hijas han preferido vivir alejadas de los reflectores. Cada una de ellas enfocada en sus estudios universitarios, Malia y Sasha han hecho contadas apariciones en las redes sociales de sus papás, pero ha quedado claro que su vida se llevará en privado. A pesar de esto, de vez en vez se dan algunos vistazos a lo que está pasando con ellas, como ahora que, a la par que su madre se estrena en la actuación en el programa que está por estrenar con Netflix, se ha dado a conocer que Malia ha conseguido un nuevo trabajo. A unos meses de graduarse de la Universidad de Harvard, la mayor de las chicas Obama está lista para adentrarse en la industria del entretenimiento.

La hija del exmandatario sería una de las guionistas en el show de Donald Glover para Amazon Prime, según reportes de The Hollywood Reporter. Al parecer, Glover ha firmado un nuevo contrato con la plataforma de streaming con la que además de preparar nuevas producciones, preparará una curación de contenido, y al tratarse de rumores, no se sabe en cuál de estos proyectos estará colaborando Malia.

La jovencita que se graduará este año de la prestigiosa universidad, no es ajena a estar detrás de cámaras. Antes de comenzar sus estudios profesionales, estuvo por una temporada en Nueva York trabajando para una casa productora y entre los proyectos en los que ha colaborado como practicante están Girls de HBO y Extant de CBS, donde trabajó con Halle Berry. Hasta el momento no se sabía qué área de la producción es la que interesaba más a Malia, pero con este nuevo reporte, parece que lo suyo es lo creativo.

El tiempo en casa

De ser ciertos estos rumores, Malia estaría por dejar la casa de sus padres en Washington D.C., donde ha pasado la cuarentena con su hermana Sasha. A pesar de que cada una de las chicas vivía ya en los campus de sus respectivas universidades, como miles de estudiantes en el mundo, tuvieron que volver a su hogar debido a la pandemia. Esto fue ampliamente disfrutado por los Obamas, quienes han compartido que pasaron los primeros meses entre juegos de mesa y noches de arte, aunque la novedad pronto pasó, dejando a un simpático Barack con su propia opinión sobre tener a las chicas en casa.

“Pienso que (como) muchas familias, pasamos los primeros meses en los que jugábamos todas las noches y teníamos proyectos de manualidades y arte y poco a poco comenzaron a aburrirse de nosotros”, contó el exmandatario en el podcast de Bill Simmons. Fue también en esa charla que dio a conocer que el novio de Malia pasó un tiempo con ellos, “Es británico, un maravilloso jovencito, y estaba como atorado porque había un tema con la visa y tenía un trabajo en puerta. Así que lo acogimos y no quería que me cayera bien, pero es un buen chico. Lo único que descubrí -y que no es una sorpresa para ti Bill porque tienes un hijo- (es que) los chicos comen. Es extraño verlos consumir comida. Mi cuenta del súper subió un 30%”, bromeó.

La amistad de las Obama con las chicas Biden

Como es sabido, las hijas de los Obama han mantenido una cercana amistad con las nietas de Biden desde hace años, y ante la llegada del nuevo mandatario al poder, esto dijeron las chicas: “Maisy y yo y Natalie y Naomi hemos tenido el privilegio de poder ver a dos de nuestras amigas navegar ocho años de lo que fue muy difícil y lo hicieron tan, tan hermosamente”, dijo Finnegan Biden en entrevista con el Today Show, con Jenna Bush, quien comparte con todas estas chicas una vida en la Casa Blanca, “Y salieron tan centradas y humildes, y son tan listas y entusiastas, así que creo que solamente podemos tomar consejos de ellas”. Con Maisy agregando: “Solo podemos esperar hacerlo tan bien como ellas, porque lo hicieron hermosamente”, a lo que Finnegan respondió: “Han sido tan lindas de ofrecernos consejos y apoyo”.

