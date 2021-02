En ¡HOLA!, Isabel Preysler a corazón abierto al cumplir 70 años

Feliz y enamorada, Isabel Preysler no podría recibir su cumpleaños en un mejor momento. Tal vez este año no se pueda celebrar en su residencia de Puerta de Hierro como en otras ocasiones, pero a través del teléfono, no se han dejado de recibir las felicitaciones y los buenos deseos por esta fecha tan importante. Los cariñosos mensajes de sus hijos, nietos y amigos no han faltado en este día en el que se celebra un momento muy especial, pues recibir una década nueva no es cosa de todos los días. Pero, parecienta que por Isabel el tiempo no pasa y como siempre, mantiene aquella elegancia que la ha caracterizado desde que era una jovencita. En esta edición de ¡HOLA!, ya disponible a la venta en los puntos de costumbre y en su versión digital, una biografía en imágenes de una vida apasionante, en el 70 cumpleaños de Isabel.

“La sorpresa más bonita que me tenía guardada la vida son mis nietos. No te puedes imaginar el gran amor que se siente por los nietos hasta que los tienes”, nos confiesa Preysler en una charla a corazón abierto, en la que nos descubre sus secretos nunca antes confesados y las cuestiones que han marcado su vida a través de siete décadas. La felicidad que la embarga en estos momentos, no solo viene de la alegría que han traído a su vida sus nietos e hijos, además de un sinfín de incondicionales amistades, sino que el corazón de Isabel está enamorado: “El secreto de mi felicidad junto a Mario Vargas Llosa es que no haya ningún compromiso. Estamos juntos única y exclusivamente porque nos queremos y somos felices”. No te pierdas la íntima entrevista al completo en la edición que ya está disponible, además del espectacular posado de una Isabel que se distingue por su belleza eterna.

También en este número, Harry y Meghan anuncian con la imagen más romántica que serán padres por segunda vez. La Princesa Leonor, muy ilusionada ante el gran cambio de su vida. Toño Mauri, «el guerrero», celebra la vida desde su hogar. Ivanka Trump, su nueva y relajada vida en Miami. Y Gisele Bündchen, el beso más esperado a su campeón, Tom Brady, un deportista de leyenda tras ganar su séptimo Super Bowl.

Además, Julio Iglesias Jr. y Charisse Verhaert, adiós a una historia de amor de casi 20 años. Ana Soria, detenida y condenada a pagar una multa por conducir sin licencia el coche de Enrique Ponce. Entramos en la impresionante casa de María Sharapova, el refugio zen de una campeona, en la costa de Los Ángeles. Y Andrea Meza, así es la espectacular mujer que sueña con reconquistar la corona de Miss Universo para México.