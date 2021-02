Sincera, Danna Paola habla de su primer noviazgo: 'Acabó muy mal pero me liberé'

A lo largo de su vida, Danna Paola ha tenido la dicha de superar varios obstáculos, no solo a nivel profesional, sino también personal, en específico con aquellos temas ligados al corazón. Tan transparente como suele ser, la cantante habló de aquellos episodios a los que hizo frente en años anteriores, recordando anécdotas de sus pasados noviazgos, en los que simplemente las cosas no marcharon de manera favorable, en específico su primera relación sentimental y la última. Sin embargo, todo eso ha servido a la intérprete para madurar como persona y hacer catarsis a través de su música, orgullosa de sus logros y de la mentalidad con la que hoy asume el hecho de tener una pareja, pues asegura que en algún momento también dejó de creer en el amor.

En entrevista con Yordi Rosado, la también actriz fue muy sincera al reconocer lo difícil que ha sido su vida amorosa, destacando cuál ha sido su posición en cada una de las relaciones que ha tenido. “Quien diga que no le han roto el corazón, de verdad, no ha vivido. Amiga, date cuenta. Yo soy una persona súper enamoradiza, yo de verdad el amor soy lo más cursi, lo más intensa, lo más romántica, pero me han (molestado) tanto, tantos años, tuve una relación de seis años, luego tuve otra de dos y la última no sé ni cuánto duró porque nunca empezó… Básicamente fui yo la que dio más en todo, siempre yo soy una persona que da más de lo que recibe a cambio…”, aseguró.

Sin más rodeos, Danna Paola habló de cómo fue su primer noviazgo, sin revelar la identidad de aquella persona con la que atravesó por un periodo difícil, algo que hoy solo ha quedado en sus recuerdos y de lo que conversó como pocas veces. “Mi primera relación fue un fail total, horrible, lo pasé muy mal. Sí, el primer amor es muy bonito y lo que quieras pero fue fatal, acabó muy mal pero me liberé, fueron seis años…”, dijo durante la reveladora charla en la que se mostró visiblemente tranquila al hacer un repaso de lo acontecido.

Tras reconocer que solamente ha tenido tres noviazgos formales, la actriz de la serie Élite tampoco dudó en reconocer que un tiempo cambió su perspectiva en torno a los acontecimientos del ámbito sentimental, algo que emocionalmente repercutió de manera significativa. “Entendí que había dejado de creer en el amor, después de la relación de los dos años que fue en 2017, aproximadamente, dije: ‘El amor no existe… esto no sirve y te manda al hoyo’ me deprimí cañón por eso…”, dijo de aquel episodio que dio pie a la creación de un par de sus éxitos musicales, Dos extraños y Sodio. Así mismo, Danna ahondó en sus declaraciones, para revelar parte de lo que han sido sus aprendizajes. “La última relación sí fue algo que me volvió loca, que me hizo escribir este álbum porque realmente fue una catarsis dentro de mí, el entender que el amor viene en muchas versiones, que no todo es color de rosa, obviamente, porque ninguna relación es perfecta, pero es que esta no tenía ni pies ni cabeza…”

Una mujer renovada

Lo cierto es que ninguna experiencia fallida ha sido para Danna un impedimento para ser feliz, pues hoy reconoce que ha pasado la página de aquellos episodios de los que ha obtenido grandes aprendizajes, gracias a la actitud tan positiva que ha asumido durante este tiempo, por tal motivo asegura sentirse más que preparada para disfrutar junto a algún nuevo galán. “Sí está listo para volver a amar (mi corazón) … tengo el corazón pleno, estoy feliz, estoy en un momento de mi vida muy (bueno) y justo todo lo que viví me hizo justo entender hoy en día lo que realmente quiero con una persona, en una relación, lo que sí está bien, el compaginarte con alguien, sentir mariposas… pero sin perder el piso y no vivir en una nube, sino siendo exactamente real, sin fingir…”, comentó.