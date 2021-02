'Cuando yo tenga a mi hermana...', el hijo de Michelle Renaud está ilusionado con que crezca la familia

Han pasado casi cuatro años desde que Michelle Renaud debutó en la maternidad con el nacimiento de Marcelo, un acontecimiento que cambió por completo su vida, tal como ella misma lo ha reconocido. "Sin duda empecé a vivir al cien por ciento el día que nació mi bebé, siempre he tenido una vida muy afortunada y he sabido agradecer lo que tengo pero Marcelo me ha venido a demostrar lo que es el amor incondicional”, confesaba la actriz el año pasado en entrevista para El Universal. Siendo esta faceta tan importante para ella, cuando estaba con Danilo Carrera, muchos se preguntaban si tenían entre sus planes convertirse en padres, duda que finalmente resolvieron días después de que anunciaran su separación. "Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos y él también pero no ahorita ¿saben? Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en la edad de hacerlo pero estoy adelantada en procesos, yo tengo mi hijo, quiero otro hijo ya pronto, yo quiero una familia", confesó la estrella de telenovelas a principios de este mes. Pero además de ella y sus fans, su hijo también está ilusionado con la idea de llegue un nuevo bebé a casa y convertirse en hermano mayor de una nena. Así lo reveló en un tierno video que compartió su mamá, ¿quieres verlo? Haz click abajo.

