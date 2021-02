¡Ya no ocultan su amor! Kourtney Kardashian confirma su noviazgo con Travis Barker La estrella de realidad posteó por primera ocasión una imagen con el exbaterista de Blink 182

A finales de enero el rumor de que Kourtney Kardashian había sido flechada por Cupido acaparó todos los titulares. Unas imágenes compartidas en Instagram delataron al que hoy sabemos, sí es su novio, se trata de Travis Barker, el exbaterista de Blink 182 quien es amigo del clan desde hace varios años y con quien esta tarde confirmó tener una relación. Dicen que una imagen dice más que mil palabras y bajo esta premisa, la mayor de las Kardashian compartió una foto con la que le anunció a sus más de 111 millones de seguidores que está enamorada y ya no tienen intención de ocultarlo.

A través de Instagram, Kourt compartió una foto en la que aparece su mano entrelazada con la de baterista que debido a que es un amante de los tatuajes no hubo necesidad de que lo etiquetara. Como era de esperarse, esta noticia causó revuelo entre los fans de la mayor de las Kardashian que ya sospechaba que el nuevo dueño de su corazón era Travis pues el mes pasado resultó muy sospechoso que ambos postearan imágenes del mismo lugar. Aunque nunca revelaron que se encontraban juntos, fue muy sospechoso que ambos postearan, casi al mismo tiempo, una foto captada desde la espectacular vista que ofrece la propiedad que Kris Jenner tiene en Palm Spring donde, de acuerdo con sus publicaciones, vacacionaron Kourtney y Travis vacacionaron.

Aunque en el reality familiar Kourtney mostró la relación de más de 10 años con el padre de sus tres hijos, Scott Disick, tras su comentada separación, la empresaria decidió mantener alejada, hasta donde se lo permite su fama, sus relaciones personales. En ese sentido, después de Scott, Kourtney sólo había hecho oficial su noviazgo con el modelo de Bendjima Younes con quien terminó en 2019. A casi tres años de soltería, Kourt está lista para gritarle al mundo su amor por Travis Barker quien ha aparecido en varias ocasiones en Keeping Up With The Kardashian donde lo habíamos visto como gran amigo de Kourtney y de sus hijos con quienes se lleva de maravilla.

Antes de que Kourtney se animara a hacer pública su relación, los seguidores de la empresaria comenzaron a notar un comportamiento bastante inusual por parte del músico quien, de un tiempo a la fecha se ha mostrado muy presente en las publicaciones de la hermana mayor de Kim, a quien con emojis de corazones, rosas y otros gestos de cariño hizo evidente su interés en ella. Después de que Kourtney compartió esta imagen, el músico la retomó en sus historias de Instagram donde reaccionó con un corazón. En menos de una hora, la publicación de Kourtney provocó más de un millón de likes y un sinfín de comentarios celebrando el amor de esta pareja sorpresa.

Kendall Jenner también dejó la soltería

El anuncio de Kourtney llega a menos de una semana de que su hermana Kendall Jenner hiciera algo similar en su cuenta donde, después de mucho tiempo de ser relacionada el basquetbolista Devin Booker, por fin confirmó su relación. Para hacer de esta noticia algo muy especial, Kendall eligió el Día de San Valentín para compartir con sus seguidores al responsable de su sonrisa. Tal como hizo Kourt, tampoco escribió nada sobre la foto y solo se limitó a poner un pequeño emoji de corazón. En la imagen aparece Kendall recostada, sonriente, mientras el basquetbolista la abraza tiernamente, eso sí, la modelo prefirió que el rostro del jugador de la NBA no apareciera. Como Travis Barker, Devin también comenzó a dar pistas de su amor al reaccionar a casi todas las publicaciones de Kendall en redes sociales.