Fallece el exconcursante de La Academia, Lolo Jiménez por Covid-19

Son varios los casos de famosos en México que han padecido por la pandemia de Covid-19, incluso algunos de ellos, lamentablemente, han perdido la batalla contra esta enfermedad de la que a diario siguen surgiendo nuevas noticias. Ahora, se ha informado sobre el fallecimiento de Eduardo Jiménez, mejor conocido como Lolo Jiménez, quien fuera integrante de La Academia Bicentenario, y que por varios años se desarrolló como actor en diversas obras musicales, así como en otro tipo de actividades ligadas a su profesión.

De acuerdo con reportes dados a conocer, el intérprete luchó por varios días contra la enfermedad, situación por la cual tuvo que ser ingresado al hospital, en donde finalmente falleció este 16 de febrero, según reporta People en Español. Al mismo tiempo, las cuentas oficiales del reality musical La Academia han confirmado la noticia, honrando la memoria del cantante, quien se caracterizó por siempre mantenerse muy activo dentro de la escena del espectáculo en México. “Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido ex académico, Eduardo Lolo Jiménez. Descanse en paz”, se puede leer en la publicación, la cual fue ilustrada con una foto de él en blanco y negro.

Tal fue el impacto que generó la lamentable partida de ‘Lolo’ en algunos de sus compañeros del medio, que no tardaron en expresarse ante esta situación que tomó a varios por sorpresa. “Estoy impactado, me entero con mucha tristeza y no lo puedo creer. Q.E.P.D. el joven actor Lolo Jiménez. Querido Lolo, un abrazo hasta el cielo”, escribió el comediante Eduardo España en su cuenta de Twitter, espacio en el que diversos usuarios han reaccionado enviando sus sinceras condolencias a la familia del cantante. Cabe destacar que Jiménez también solía compartir detalles de su vida personal a través de las redes sociales, como cuando a mediados de diciembre de 2020, fecha en la que hizo su última publicación en Instagram, daba vistazos de cómo llevaba la cuarentena en casa.

Lolo Jiménez y su historia sobre los escenarios

En 2010, Eduardo Jiménez tuvo la oportunidad de pertenecer a la generación de La Academia Bicentenario, la cual se transmitió de septiembre a diciembre de ese año. A la par de esa oportunidad profesional, también realizó teatro musical y diversos montajes, entre ellos algunos del llamado concepto de Teatro en corto. En su breve trayectoria, también se desempeñó como profesor de artes escénicas para niños y jóvenes, por lo que estaba muy cociente de su labor como profesor, una faceta que lo llenaba de entusiasmo, así lo dejó ver en un video de YouTube, en el que habla de la gran responsabilidad y pasión que ponía a la hora asumir algún importante reto.

“Inyectarles esto que siempre les he querido demostrar y enseñar (a mis alumnos) que es sí ser un buen actor, un buen cantante o un buen bailarín, un buen artista pero sobre todo un excelente ser humano. Eso es lo que les he enseñado y creo que por eso también tengo esa conexión cercana con ellos”, dice en el clip perteneciente al proyecto Tercera Llamada. De acuerdo con People, al actor también le sobrevive un hijo, aunque no hay mayor información por el momento.

