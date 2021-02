¡Ya son papás! Kit Harington y Rose Leslie son vistos con su bebé en brazos por primera vez Hasta el momento las estrellas de 'Game of Thrones' no se han pronunciado sobre el nacimiento de su primogénito

En septiembre del año pasado, Kit Harington y Rose Leslie acapararon titulares al darse a conocer la noticia de su primer embarazo, el cual fue confirmado a través de la portada de la revista Make, en donde posó de lo más hermosa, presumiendo su pancita de embarazo. Eso sí, siguiendo con el hermetismo y discreción que siempre ha caracterizado a la pareja, cuyo amor surgió en los sets de filmación de la serie Game of Thrones, sin ofrecer ningún otro detalle sobre su dulce espera. Cinco meses después, Kit y Rose vuelven a estar en el centro de atención, al confirmarse el nacimiento de su primer hijo, luego de ser captados caminando por las calles de Londres con su pequeñito en brazos, algo que sin duda ha puesto muy felices a los fans de la multipremiada serie de HBO.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La pareja, cuyo romance saltó de la ficción a la vida real, fue vista la tarde de este 16 de febrero paseando de la mano, con ropa muy invernal y cargando en en su pecho al recién nacido. Cabe destacar, que hasta el momento ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto, por lo que las fotos que han sido difundidas por los paparazzi han tomado por sorpresa a sus fans, pues como bien se sabe, la pareja suele ser muy discreta con su vida fuera de las cámaras y alfombras rojas, por lo que nadie esperaba que el pequeñito ya se encontrara en brazos de sus famosos papás. De hecho, una fuente cercana al actor ha confirmado a E! News que los padres se encuentran “muy felices” por el reciente nacimiento de su pequeñito.

Aunque Rose Leslie no se pronunció sobre su embarazo la vez en la que apareció en la portada de la revista Make presumiendo su pancita, la editora de la publicación, Ursula Lake, sí lo hizo con un poderoso mensaje en el que confirmaba la dulce espera de la estrella de Game Of Thrones. “¡Una sesión fotográfica muy especial de un equipo de mujeres capturando a Rose en este maravilloso momento en el que se prepara para la maternidad por primera vez!”, compartió en su perfil de Instgram junto a una fotografía en la que la actriz lucía un elegante look, con el que posó de lo más tierna presumiendo su incipiente baby bump.

Un mes después, la misma Rose Leslie se refirió a su embarazo, haciendo una discreta declaración al respecto. "Estoy emocionada de estar embarazada", dijo a The New York Post, "¡No puedo esperar para conocer al nuevo miembro de nuestra familia!", siendo una de las pocas veces en las que la actriz se refiriera a la tierna etapa de dulce espera.

¿Cómo surgió su amor?

Para los fans de Game of Thrones era cuestión de tiempo para que Kit y Rose se enamoraran, pues la química que mostraron en pantalla interpretando a Jon Snow y a su amante Ygritte no podría ser más evidente, y al final no estuvieron tan equivocados. La pareja se conoció en Islandia en 2011, mientras filmaban la serie que los lanzó a la fama. En 2017 se comprometieron y finalmente se dieron el ‘sí, acepto’ en 2018, en junio de 2018 en Aberdeen (Escocia), tierra natal de la actriz.

En 2016, Kit Harington reveló a la revista Vogue Italia cómo fue que surgió su amor por Rose y el por qué le guarda tanto cariño a Islandia. "(Me gusta Islandia) Porque el país es hermoso, porque las auroras boreales son mágicas, y porque fue allí donde me enamoré", recordó. "Si ya te atrae alguien, y luego interpreta a tu interés amoroso en el show, es muy fácil enamorarse...", reveló.