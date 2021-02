'Me encantaría poder decir que realmente hay algo entre nosotros', Phoebe Denyvor sobre los rumores que la ligan a Regé-Jean Page

Una de las fantasías más recurrentes entre los fans de una serie o película romántica es que el romance de los protagonistas trascienda a la pantalla y se haga realidad. Y aunque en algunas ocasiones ha llegado a suceder, lo cierto es que son contadas las ocasiones en las que el amor de ficción se convierte en realidad. Algo así les ha sucedido a Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, los guapos protagonistas de la serie Bridgerton, quienes en más de una ocasión han sido ligados sentimentalmente fuera de la pantalla. Pero no hay nada más alejado de la realidad, pues de hecho el actor recientemente fue captado en compañía de su novia en Londres, y de hecho se ha pronunciado al respecto, asegurando que la química que existe entre él y su coprotagonista va más encaminada hacia la amistad. Algo que la misma Phoebe ha confirmado al asegurar que un noviazgo con Regé-Jean hubiera sido un tanto complicado y extraño.

Fue durante una reciente entrevista en donde la actriz británica se refirió a los rumores que en algún momento llegaron a rodearlos, sobre todo durante las fechas próximas al lanzamiento de la serie. Con la sinceridad que la caracteriza, Dynevor admitió que aunque entre ella y su galán en la ficción hay muy buena química, su romance hubiera sido prácticamente imposible. “Me encantaría poder decir que realmente hay algo entre nosotros. Pero no, nuestra relación siempre ha sido estrictamente profesional”, expresó la hermosa protagonista de Bridgerton en una charla que sostuvo con el medio británico You Magazine.

En ese mismo sentido, Phoebe señaló que no tuvieron tiempo para pensar en romance o en otra cosa, pues el ritmo de las grabaciones y las exigencias de la producción los mantenían enfocados completamente en su trabajo. “Había tanta presión para que lo hiciéramos bien que lo único en lo que podíamos pensar en el rodaje es en el trabajo. Y de hecho me alegro de que así haya sido. Todo se complicaría mucho si hubiésemos llegado más lejos”, admitió de lo más sincera. “Siempre he escuchado historias de gente que se enamora de los actores con los que trabaja, pero eso es algo que a mí todavía no me ha ocurrido. Aunque no voy a negar que es algo que me causa mucha curiosidad”, agregó.

¿Qué ha dicho Regé-Jean Page sobre estos rumores?

En una reciente entrevista conjunta, el actor retomó los rumores de los que han sido blanco tras el estreno de la serie, dejando en claro que nada de esto los afecta y que el romance que el público ha visto en la pantalla se ha quedado en los sets de filmación. "Todo lo que necesitas saber está en cámara. Por eso, lo presentamos tan bonito para ti", dijo Page en tono de broma durante una charla con el programa Access Hollywood. "Todas las chispas salen de los bellos guiones que nos dan, así que creo que el material guionizado de esas chispas es más que suficiente", agregó entre risas, admitiendo que toda esa complicidad que muestran en la pantalla no es más que parte de lo que viene en el guión, aunque esto pueda sonar algo decepcionante.

Por su lado, Phoebe se limitó a confirmar las palabras de su coprotagonista asintiendo con la cabeza, sin perder ni un segundo la sonrisa de su rostro, al tiempo que los entrevistadores aseguraban que se había ruborizado. Lo único cierto de todo esto es que la actuación de ambos artistas ha sido de lo más convincente y que todo lo que se dice en torno a ellos es una consecuencia del gran trabajo que hicieron en Bridgerton, serie de la que ya se ha confirmado la segunda temporada, la cual podría estrenarse a finales de este año.

