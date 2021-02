¿Cuándo volverá Ale Capetillo a México?

Alejandra Capetillo continúa disfrutando de su estancia en España, país al que llegó desde el pasado mes de enero y en el que se encuentra trabajando en un proyecto que la tiene muy ilusionada, y del cual hasta ahora no ha revelado más detalles. Sin embargo, la guapa hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no ha dejado de extrañar sus raíces y sobre todo el calor de su hogar y a toda su familia, algo que ha dejado en claro en más de una ocasión, durante las semanas que lleva viviendo en la Madre Patria y sobre todo en los días que enfrentó solita al Covid-19, enfermedad que le fue diagnosticada apenas unos días después de haber llegado. Sin embargo, todo parece indicar que por el momento, Ale no tiene planes de regresar a México y que pasará algún tiempo antes de que pueda reunirse con su familia y amigos.

Así lo ha hecho saber la influencer, quien hasta el momento no ha revelado qué es lo que se encuentra haciendo en España, ni cuánto tiempo estará en aquel país. Y es que según ha revelado en sus recientes publicaciones en Instagram Stories, por el momento no tiene planes de viajar a México. “Espero que pronto (pueda ir a México), porque extraño mucho”, comentó Alejandra a uno de sus fans que le preguntó por su regreso al país, no sin antes agradecerle por mantenerse al pendiente de todo lo que publica y de los detalles que comparte durante su estancia en la Madre Patria, específicamente en Madrid, ciudad en la que se ha instalado desde hace un mes.

A lo largo de su estancia en España, Ale ha dejado en claro lo mucho que extraña a su familia, sobre todo a su famosa mamá, a quien hace unos días le dedicó un emotivo mensaje en el que además de expresarle todo su amor, le hizo saber lo mucho que añora estar a su lado. “Definitivamente no pensé que te iba a extrañar tanto”, escribió la jovencita en Instagram junto a una fotografía en la que aparece posando al lado de Biby con una enorme sonrisa en el rostro. Como era de esperarse, la actriz respondió de inmediato al gesto de su hija y de inmediato comentó su publicación. “Yo más”, escribió Gaytán entre emojis de caritas tristes.

¿Por qué su hermana no fue a España?

Aunque Ale y su hermana Ana Paula Capetillo siempre han sido muy unidas y procuran hacer todo juntas -incluso han confesado que duermen en la misma cama-, cuando les llegó la oportunidad de irse a trabajar a España, las hermanas descubrieron que tendrían que separarse por un tiempo, pues este viaje no encajaba con las prioridades de Ana Pau, quien se encuentra muy cerca de terminar con su carrera universitaria, por lo que decidió declinar a la invitación. “Ale está trabajando y se está tomando un break de su carrera y yo, como ya estoy en la recta final, no quise como tomarme ese tiempo, porque ya la quiero terminar, la verdad”, expresó Ana Pau durante uno de sus recientes videos publicados en su canal de Youtube. “Consideramos que me fuera (a España) con mi carrera, pero dije: ‘no me voy a levantar a tomar mis clases a las 2 am”, agregó.

Por su lado, Ale dijo que ella sí ha tenido que poner una pausa en sus estudios, pero que sin duda los retomará una vez que termine su travesía profesional en Madrid. “Yo apenas empezaba mi carrera, yo llevaba tres semestres, que sí la voy a acabar, está en mis planes, pero pues me salió este trabajo, esta oportunidad y la tomé. Si Dios quiere seguiré con mi carrera el próximo semestre”, comentó la intérprete.

