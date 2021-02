La novia de José Eduardo Derbez revela cómo inició su historia de amor con el actor

Tras su repentino regreso a la soltería en 2019, José Eduardo Derbez sorpendió a todos hace unas semanas al revelar que su corazón ya tenía dueña. Sin embargo, en esta ocasión el actor dejó clara su postura de ser un poco más reservado en torno a su relación, decisión que probablemente se deba a lo ocurrido a raíz de su rompimiento con Bárbara Escalante, cuando se dieron rumores totalmente infundados de lo ocurrido entre ellos. Y aunque él ha tratado de ser discreto, no ha pasado mucho tiempo para que se supiera el nombre de su nueva novia: Paola Dalay, y con ello se hicieran públicos algunos detalles de su noviazgo. Ahora se ha revelado uno de los misterios que seguramente mantenía expectantes a muchos y es con respecto a cómo se conocieron.

Paola invitó a sus seguidores en Instagram a hacerle preguntas, las cuales respondió en sus Stories. Dada su nueva relación con José Eduardo, algún curioso no dejó pasar la oportunidad de despejar sus dudas sobre el origen del romance. "¿Cómo conociste a José Eduardo?", le cuestionaron, a lo que ella respondió de lo más sincera: "Nos conocimos por Instagram", escribió sin revelar más detalles al respecto. Y esa no fue la única pregunta que le hicieron en torino a su noviazgo con el actor, pues también le preguntaron el porqué él no comparte fotos con ella en sus redes sociales. "¿Por qué José Eduardo no te presume en su Instagram?". Al responder, la joven dejó claro que ese tema la tiene sin cuidado. "¿Como para qué? ¿Qué me da eso o cómo? Jajaja".

Por este mismo medio, Paola compartió con sus seguidores cómo la pasó este San Valentín: "Increíble", respondió a la pregunta expresa, aunque ciertamente ella ya había mostrado un vistazo en sus Instagram dejando ver lo bien acompañada que estuvo. "Día perfecto con el hombre perfecto", escribió al compartir varias fotos con José Eduardo, en las que se les ve acurrucados y muy felices, y aunque el actor no comentó a estas postales, sí reaccionó con un like. Aunque hasta ahora no se sabe mucho sobre este nuevo noviazgo, ha quedado claro que las redes sociales han jugado un papel importante, además ha sido por medio de éstas que se ha podido descubrir la identidad de la joven, pues entre los casi 60 mil seguidores que tiene ha destacado el nombre de José Eduardo. Aunque él ha preferido mantener su relación al margen de su propia cuenta, lo cierto es que sus reacciones y comentarios en las publicaciones de Paola no han dejado dudas de lo enamorado que se encuentra.

El momento en el que reveló su nuevo estatus sentimental

Fue el mes pasado que José Eduardo confirmó, en entrevista para el programa De Primera Mano, que había dejado atrás la soltería. “Estoy bien, estoy contento, estoy enamorado, estoy feliz y únicamente estoy haciendo un poquito más privado todo lo que viene siendo el tema de una relación", comentó entonces. La reportera quiso depejar cualquier duda e insistió en su pregunta: “Digamos que ya hay pareja, pero prefieres mantenerlo en secrecía”. De inmediato, y con toda seguridad, el también comediante respondió: “Exactamente”.

Esta revelación sorprendió mucho, pues tras su ruptura con Bárbara Escalante en septiembre de 2019, no se le conocía ninguna conquista. La prensa no perdió la oportunidad de conocer más detalles al respecto y durante un encuentro posterior con el actor logró que él se refiriera nuevamente al tema: “Estoy muy contento ahorita, estoy tranquilo”. En aquella ocasión José Eduardo fue cuestionado además sobre las fotos de él su novia que habían estado circulado en redes, a lo que comentó: “No he compartido nada yo”. Mientras el actor se anima a dar más detalles de su historia de amor, las redes sociales siguen arrojando pistas. Fue en marzo del año pasado que la joven compartió en su feed de Instagram su primer posado junto él, pero aunque podría decirse que ese fue su debut juntos en redes sociales, lo cierto es que José Eduardo ya reaccionaba a las fotos de Paola desde finales de 2019, lo que podría ser un indicio de que se conocían desde hace más tiempo.