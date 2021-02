'Yo sé que no me va a abandonar...', Gaby Crassus al darle el último adiós a Rodrigo Mejía La presentadora se mostró completamente destrozada al hablar de la partida de su esposo

Con profundo pesar, Gaby Crassus y su familia dieron el último adiós a Rodrigo Mejía, quien falleció el pasado 12 de febrero a los 45 años, a consecuencia de las secuelas que le dejó el Covid-19. La ceremonia se llevó a cabo el pasado fin de semana en Mérida, ciudad en la que el actor y su familia habían decidido instalarse con la finalidad de empezar una nueva vida, lejos del ajetreo de la ciudad. Pese al doloroso momento que atraviesa, Gaby se ha llenado de fortaleza para hablar por primera vez de este complicado episodio de su vida, en el que sus dos pequeños hijos se han convertido en su principal motor.

Profundamente consternada, Gaby abrió su corazón para hablar de Rodrigo y rendirle un sensible homenaje, recordando el gran cariño que los que conocieron al actor siempre le tuvieron. “Rodrigo fue un hombre al que todo el mundo amaba, un hombre muy querido… no tengo palabras, estoy desecha”, expresó la presentadora de Al Extremo entre lágrimas durante una entrevista que sostuvo con el programa Ventaneando.

Y es que además del duro golpe que ha significado la pérdida del padre de sus dos hijos, los últimos meses han sido muy duros para ella y su familia, pues han tenido que enfrentar pérdidas irreparables al interior de su núcleo más cercano. “Tres meses cumplió el 10 de febrero de haberse ido mi mamá y luego se fue Rodrigo, (ha sido) muy duro, solo Dios sabe”, señaló conmovida. Fue entonces que intervino el hermano del fallecido actor, Salvador Mejía, quien reveló que su padre partió tan solo unos días antes de la muerte de Rodrigo. “Esta pandemia golpeo a nuestra familia en la parte mas sensible. En pocos días perdimos a mi padre, don Salvador Mejía Contreras, y a mi pequeño hermanito (Rodrigo)… perdimos padres perdimos hermanos, perdimos abuelos y todavía no sabemos como nos va a impactar esto”, expresó.

Crassus también habló sobre la forma en la que ha tratado el tema de la muerte de Rodrigo con sus pequeños hijos, quienes a pesar de su corta edad han resentido la reciente ausencia del actor. “Los niños saben que algo está pasando, obviamente Mauro está muy chico, Mauro no entiende, le dije y se volteó y se puso a jugar. Matías, que tiene seis años, estaba muy pegado con su papá, porque ellos decían que eran uno mismo… son un clon”, expresó. “Yo sé que Rodrigo no me va a abandonar, Rodrigo me va a dar la fuerza y la entereza para sacar a estos niños adelante, para hacerlos unos hombres de bien”, dijo con toda franqueza.

Sobre los últimos momentos del actor, Gaby comentó que por fortuna tuvo la oportunidad de despedirse de él, a pesar de que el no estaba ya consciente debido a su delicado estado de salud, manteniéndose a su lado hasta el final. “Ya no lo vi consciente porque él estaba intubado, por lo mismo de que sus pulmones estaban muy dañados, pero sí estuve con él, lo abracé y le agarré la mano porque eso fue lo que él pidió”, expresó completamente conmovida.

Aclara las causas de la muerte del actor

A pesar del momento de duelo que atraviesa, Gaby Crassus se tomó el tiempo para aclarar ciertas informaciones imprecisas que se difundieron tras la muerte de Rodrigo Mejía, y algunos rumores que apuntaban a que el actor había muerto por causas emocionales. “Rodrigo no falleció por depresión, como se dijo en algún lado, lo que le pasó a Rodrigo, es que falleció por las secuelas que le dejó el Covid. El venció al Covid, él lo venció. Lo que le sucedió es que el Covid le dañó mucho los pulmones y la neumonía, que fue la secuela, se complicó”, dijo la presentadora, mostrando una entereza ejemplar.