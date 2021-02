Así sorprendió Gianluca Vacchi a Sharon Fonseca por San Valentín

Además de ser un excéntrico millonario y famoso por su forma tan divertida de bailar, Gianluca Vacchi también es conocido por ser todo un enamorado empedernido, que siempre da lo mejor de sí a su pareja. Prueba de ello es la increíble fiesta de cumpleaños que organizó para su amada Sharon Fonseca hace unas semanas, en donde no escatimó en detalles y la llenó de regalos y sorpresas, con las que hizo del día de la modelo el más especial. Por supuesto, no podía ser diferente durante el día de San Valentín, una fecha en la que el italiano ha hecho gala de su caballerosidad y del gran amor que tiene por la madre de su primera hija, Blu Jerusalema. Como príncipe cabalgando en su corcel, Vacchi sorprendió a Sharon a bordo de una camioneta blanca, de la cual descendió para sorprender a la hermosa venezolana con un enorme ramo de flores, el cual entregó arrodillado frente a ella, refrendando así su gran amor. Como era de esperarse, la venezolana reaccionó muy emocionada y no dudó en llenar de besos a y abrazos a su pareja, provocando incluso la misma reacción en Gordo, su tierno labrador, quien saltó a los brazos de su amo de forma muy espontánea. Da play al video y sé testigo de este romántico momento.

